ansa

: Spotify scalda motori sbarco a Nyse, punta a 1 mld dlr #ANSA.it Economia #Finanza #Azioni - FXS_Finance_IT : Spotify scalda motori sbarco a Nyse, punta a 1 mld dlr #ANSA.it Economia #Finanza #Azioni - pcexpander : Spotify scalda motori sbarco a Nyse, punta a 1 mld dlr #pcexpander #news - PaoloPal3 : RT @ansa_economia: #ANSA | Spotify scalda motori sbarco a Nyse, punta a 1 mld dlr - 'Quotazione diretta' musica, forse a Wall Street già in… -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018)per loin Borsa. Il colosso della musica in streaming deposita alla Sec la documentazione per la quotazione al New York Stock Exchange con il ticker SPOT, in quella che ...