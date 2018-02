Sottomarino Boschi | dall' inizio della campagna elettorale | fuori dai radar nazionali

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Sparita dai. La 'stella' del renzismo, il ministro più in vista dell'era di Matteo Renzi a Palazzo Chigi, Maria Elena, croce e delizia per il Pd degli ultimi anni, brilla per assenzanazionale. Inabissata: da quando Sergio Mattarella ha sciolto le Camere aprendo di fatto la corsa al voto, nessun talk show è riuscito ad averla come ospite, nessun organocarta stampata, né online, è riuscito a ottenere una sua intervista. Se si eccettuano i due quotidiani del Trentino Alto Adige: l'Alto Adige e Dolomiten, che l'hanno intervistata la settimana scorsa. Solo Bolzano, il collegio dove è stata candidata, l'ha vista, di tanto in tanto.Il renzismo ha perso una stella? Raccontano nel Pd che, dopo la bufera scoppiata in Commissione Banche su Banca Etruria a dicembre, quando al Nazareno si discuteva se ricandidarla o ...