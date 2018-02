SONDAGGI ELEZIONI 2018 Centrodestra avanti col 35% | ma Noi con l' Italia-Udc rischiano lo

Elezioni - Renzi vs Di Maio : “Parla solo di poltrone. Ora ci chiede voti - ma è incapace”. E rispolvera i SONDAGGI 2014 : “Ora Luigi Di Maio ci chiede i voti per fare un governo. C’è un piccolo particolare Luigi, è che noi ti reputiamo incompetente e incapace di guidare questo paese e come noi lo pensa la maggioranza degli italiani”. Così Matteo Renzi nel corso dell’iniziativa al cinema Adriano con Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti. Durante l’iniziativa, Renzi ha chiesto ai propri militanti l’ultimo sforzo di campagna ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Regionali Lombardia : Fontana davanti - ma Gori e il Pd sono più vicini : SONDAGGI ELEZIONI 2018, ultime notizie e intenzioni di voto: centrosinistra sfiora il 20%, cosa succede in caso di stallo? Regionali Lombardia, Fontana e Gori più vicini(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:05:00 GMT)

Elezioni Usa midterm - per SONDAGGIo Cnn dem al 54% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Cosa succede se manca la maggioranza? Larghe Intese - nuovo voto o… : Sondaggi Elezioni 2018, ultime notizie e intenzioni di voto: Cosa succede in caso di stallo? Larghe Intese Pd-Forza Italia, nuovo voto o... Le analisi ad una settimana dal 4 marzo(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 05:56:00 GMT)

ELEZIONI E MEDIA/ SONDAGGI - spot e presenze tv : le nuove stranezze della campagna elettorale : Per le ELEZIONI 2018 non mancano i Sondaggi clandestini, ma la comunicazione dei partiti è cambiata non poco rispetto al passato, con scelte particolari. Ce ne parla YODA(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 06:03:00 GMT)ELEZIONI TRUCCATE?/ Fake news e social, così il voto italiano può essere pilotato, di A. CurioniPAR CONDICIO/ MEDIAset, Mentana e quelle violazioni che valgono il voto di giovani e indecisi, di Yoda

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Collegi Uninominali - vola il Centrodestra : M5s al 28 - 3% - LeU toglie voti a Renzi : SONDAGGI politici verso le ELEZIONI 2018: intenzioni di voto e fiducia leader, Gentiloni la prima scelta mentre Renzi non va oltre il 30%. Berlusconi non convince(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:05:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Fiducia leader : Gentiloni prima scelta - Renzi al 30% - Berlusconi non sfonda : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e Fiducia leader, Gentiloni la prima scelta mentre Renzi non va oltre il 30%. Berlusconi non convince(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 01:16:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Focus indecisi : alle Politiche 2013 votavano Pd e Berlusconi - oggi… : Sondaggi elettorali politici verso le Elezioni 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli. Regionali Lazio con Zingaretti in vantaggio. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:10:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Regionali Lazio : Zingaretti avanti col 32% - sorpasso Parisi sul M5s : SONDAGGI elettorali politici verso le ELEZIONI 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli. Regionali Lazio con Zingaretti in vantaggio. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:40:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Tra scandali e ‘big’ - come vota la Campania di De Luca? : Sondaggi elettorali politici verso le Elezioni 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli. come vota la Campania di De Luca? Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 09:35:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Voto senza maggioranza : il 53% vuole nuove urne - Larghe Intese al 20% : SONDAGGI elettorali politici verso le ELEZIONI 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli e Bonino sale al 2% su scala nazionale. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:00:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Cosa votano i giovani? Di Maio spopola - Renzi al 20% - LeU meglio di Fratelli d’Italia : Sondaggi elettorali politici verso le Elezioni 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli e Bonino sale al 2% su scala nazionale. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:35:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Centrodestra al 38% - Bonino sale al 2% - M5s ‘frenato’ da Rimborsopoli : SONDAGGI elettorali politici verso le ELEZIONI 2018: Centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli e Bonino sale al 2% su scala nazionale. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 03:00:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Regionali Lombardia : Fontana al 41% - Gori sconfitto anche con i voti di LeU : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018, ultime notizie: centrodestra in crescita con la "quarta gamba" NcI al 2,5%. Di Maio e Renzi non lontani nei dati pre-silenzio elettorale(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 14:15:00 GMT)