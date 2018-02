: Se i medici crollano, crolla l'umanità. In questo video la voce di una dottoressa che sta lavorando senza sosta a… - MSF_ITALIA : Se i medici crollano, crolla l'umanità. In questo video la voce di una dottoressa che sta lavorando senza sosta a… - SaveChildrenIT : I bombardamenti in #Siria non sono cessati e le persone continuano a morire. 350.000 civili sono intrappolati nel G… - demagistris : Le morti senza fine di civili in Siria - migliaia di bambini - e la distruzione di una Terra storica non scuotono m… -

"La Russia non ha intenzione di tollerare all'infinito i bombardamenti dei miliziani daEst". Così il presidente russo Putin. Intanto la secondaumanitaria dalle 9 alle 13 con cadenza quotidiana ordinata da Putin non ha effetto e le forze diora avanzanol'enclave ribelle. Per l'Osservatorio sui diritti umani i combattimenti proseguono anche con attacchi aerei, mentre fonti di Mosca riferiscono che sono i gruppi ribelli a impedire latenendo in ostaggio la popolazione civile nell'enclave.(Di mercoledì 28 febbraio 2018)