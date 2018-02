Siria | Ong senza vergogna Sesso in cambio di cibo

La fragile tregua in Siria e l'asse Putin-Kim Jong un-Assad : Dopo la tregua "à la carte" ecco la "tregua oraria" (dalle 9 alle 14). Voluta, quest'ultima, da colui che dovrebbe essere super partes e non il più solido alleato del regime di Bashar al-Assad: il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. La Siria, si è detto nei giorni scorsi, può essere la tomba delle Nazioni Unite. Così è. E uno dei maggiori responsabili è colui che si è fatto ...

Siria - operatori Onu e ong abusavano donne in cambio di cibo : cibo, sapone e beni di prima necessità in cambio di favori sessuali. È un'accusa pesantissima quella che viene rivolte a persone che lavorano per conto dell'Onu e di altre organizzazioni non governative nel sud della Siria, dove molte donne hanno denunciato storie di questo tipo. A fornire la sua testimonianza, in un'intervista alla Bbc, è Danielle Spencer, una cooperante che racconta di una situazione divenuta talmente endemica ...

L’accusa di una cooperante : “Donne Siriane abusate da operatori dell’Onu e delle ong” : Donne siriane sono state abusate da operatori dell’Onu e di altre ong che scambiavano cibo e altri aiuti con «favori sessuali». Lo rivela in un’intervista alla Bbc la cooperante Danielle Spencer. Un fenomeno così diffuso, racconta, che molte donne siriane ormai si rifiutano di andare presso i centri di distribuzione degli aiuti perché temono di ess...

Siria - l'inchiesta della Bbc : donne costrette a prostituirsi in cambio aiuti da operatori Onu e Ong : A denunciarlo è un rapporto pubblicato dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), intitolato "Voices from Syria 2018", in cui sono state raccolte tutte le denunce di violenze di genere commesse nel paese nel 2017

Siria - "abusate da operatori Onu e Ong" : 11.54 "L'Onu ha deciso di sacrificare il corpo delle donne",esordisce così la cooperante Danielle Spencer in una clamorosa intervista alla Bbc dove accusa i suoi colleghi in Siria di non consegnare gli aiuti fino a che le donne non si concedevano."Un fenomeno che si conosce da sette anni;documentato in rapporti Onu:volutamente ignorato",prosegue. I ricatti sessuali sono così diffusi che "molte donne Siriane si rifiutano di andare nei centri di ...

Siria - la cooperante alla Bbc : “Cibo e aiuti umanitari in cambio di favori sessuali a operatori di diverse ong tra cui l’Onu” : Cibo e aiuti umanitari in cambio di prestazioni sessuali. Una pratica così diffusa che molte donne ormai si rifiutano di andare nei centri di distribuzione nel timore di essere ricattate per la convinzione diffusa tra la gente che, se fossero tornate a casa con gli aiuti, avevano ceduto alle richieste. L’ultimo scandalo nel mondo della cooperazione esplode in seno a diverse ong tra cui l’Onu. La denuncia parte da alcuni operatori ...