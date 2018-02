Silvio Berlusconi risparmia 120 milioni di euro Niente soldi da Fininvest | gli utili

Barbara D'Urso richiamata dall'Agcom dopo l'intervista a Silvio Berlusconi : Barbara D’Urso aveva intuito che per Domenica Live sarebbe arrivata la stangata. In questo caso l’Auditel non c’entra nulla con il talk show condotto da Carmelita che è finito nel mirino dell’Agcom. dopo aver intervistato il presidente del consiglio Gentiloni, la conduttrice ha dato spazio al leader di Forza Italia. Come in precedenti occasioni Silvio Berlusconi è stato un fiume in piena con la D’Urso che ha interrotto in pochissime circostanze ...

Silvio Berlusconi lancia Anotnio Tajani candidato premier di Forza Italia : "È la persona migliore" : "Il presidente del Parlamento europeo ha una grande responsabilità alla guida di quella che è l'unica istituzione europea eletta dai cittadini, però Antonio (Tajani ndr), che con me ha fondato Fi, è la persona migliore per coprire un ruolo così importante per il Paese". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al Tg1, sul candidato premier del partito.

FRANCESCA PASCALE/ La conquistata quotidianità col compagno Silvio Berlusconi nel loro rifugio (quasi) segreto : FRANCESCA PASCALE, la compagna di Silvio Berlusconi fotografata con il Cavaliere tra le pagine del settimanale "Chi", ecco le sue dichiarazioni e l'inizio della loro storia d'amore.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:33:00 GMT)

Silvio Berlusconi si racconta : il retroscena sulla politica e la vita privata : Si avvicinano le elezioni politiche ed un protagonista si candida ad essere Silvio Berlusconi, l’ex presidente del Milan intervistato da ‘Chi’ ha parlato della vita privata e svelato alcuni retroscena sulla politica: “Questi giorni sono molto duri, ma quando posso sto insieme a Francesca: la sua dolcezza e la sua accoglienza mi ripagano delle fatiche della giornata, a casa con lei trovo un rifugio sicuro. Sento i miei ...

Silvio Berlusconi Francesca mi fa stare bene : Silvio Berlusconi e Francesca Pascale vivono insieme, quando gli impegni politici lo consentono, ad Arcore. Non a Villa San Martino, quella che è stata per anni la residenza della famiglia Berlusconi, bensì a Villa Maria, a poca distanza ma in un indirizzo sconosciuto ai più. A rivelarlo è lo stesso leader di Forza Italia, che dopo essere tornato prepotentemente protagonista in questa campagna elettorale, si gode gli affetti della famiglia e ...

Silvio Berlusconi - l'indiscrezione terremoto : governo di centrodestra - che poltrona si prende il Cav : Secondo il Giornale , per Forza Italia una delle papabili è Stefania Craxi , la figlia dell'ex premier Bettino Craxi che proprio su una politica estera 'muscolare' ha costruito gran parte della sua ...

Silvio Berlusconi su Chi - la grande rivelazione : anche a casa sua marciscono le banane : L’avevamo lasciato intento a soppesare quel prodotto mitologico che è la noce di prosciutto al pepe, in un Autogrill come tanti. Ora, Silvio Berlusconi torna sulle pagine del suo Chi e lo fa in grande stile, con undici pagine undici a disposizione. Uno potrebbe dire, “il giornale è suo, ci fa quello che vuole”. E infatti è proprio così: ci fa quello che vuole. Tra l’album di famiglia e il racconto agiografico di un ...

Conferenza stampa - anticipazioni candidati 28 febbraio su Rai 2 : Silvio Berlusconi : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.raiplay.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay e sul sito di Rai Parlamento www.

Silvio Berlusconi fa il nome del candidato premier : schiaffo in faccia a Salvini : 'È l' uomo giusto per rivestire l'incarico di premier'. Mancano pochi giorni al voto ma Silvio Berlusconi gioca sempre più allo scoperto: il nome del candidato premier di Forza Italia è quello di ...

Silvio Berlusconi - golpe 2011 : 'Giorgio Napolitano aveva promesso a Fini di farlo premier' : Nuove 'perle' dal golpe 2011, quelle oscure trame che hanno portato alla caduta del governo di Silvio Berlusconi . È stato proprio il Cavaliere, intervistato a Italia 18 , trasmissione di Sky Tg24 ...

Silvio Berlusconi e la promessa economica agli onorevoli di Di Maio cacciati dal M5s per governare da solo : Segui i soldi. La lezione vale per l'economia e la finanza così come per la politica. Specialmente se si parla di onorevoli eletti e ripudiati dal loro stesso partito. I candidati del Movimento 5 Stelle protagonisti delle 'dimissioni-...

Silvio Berlusconi innamorato : “Francesca Pascale - il mio rifugio” : È un Silvio Berlusconi in versione domestica quello che si racconta nell’ultima intervista rilasciata al settimanale “Chi”. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, il leader di Forza...

Silvio Berlusconi propone Antonio Tajani come candidato premier : Silvio Berlusconi non potrà essere presidente del Consiglio: la legge Severino lo rende incandidabile per via della sua condanna in via definitiva per evasione fiscale nell’ambito del processo Mediaset. Infatti...

Silvio Berlusconi - piano perfetto. 'Sì - sono disponibile' : niente larghe intese - si torna a votare e poi... : Ora tutto torna. 'niente governo di larghe intese, se ci sarà lo stallo si deve tornare subito al voto'. Silvio Berlusconi lo ha ribadito anche oggi, in un forum organizzato dall' Ansa su Facebook, ...