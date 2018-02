Silvio Berlusconi fa il nome del candidato premier | schiaffo in faccia a Salvini

Silvio Berlusconi - golpe 2011 : 'Giorgio Napolitano aveva promesso a Fini di farlo premier' : Nuove 'perle' dal golpe 2011, quelle oscure trame che hanno portato alla caduta del governo di Silvio Berlusconi . È stato proprio il Cavaliere, intervistato a Italia 18 , trasmissione di Sky Tg24 ...

Silvio Berlusconi e la promessa economica agli onorevoli di Di Maio cacciati dal M5s per governare da solo : Segui i soldi. La lezione vale per l'economia e la finanza così come per la politica. Specialmente se si parla di onorevoli eletti e ripudiati dal loro stesso partito. I candidati del Movimento 5 Stelle protagonisti delle 'dimissioni-...

Silvio Berlusconi innamorato : “Francesca Pascale - il mio rifugio” : È un Silvio Berlusconi in versione domestica quello che si racconta nell’ultima intervista rilasciata al settimanale “Chi”. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, il leader di Forza...

Silvio Berlusconi propone Antonio Tajani come candidato premier : Silvio Berlusconi non potrà essere presidente del Consiglio: la legge Severino lo rende incandidabile per via della sua condanna in via definitiva per evasione fiscale nell’ambito del processo Mediaset. Infatti...

Silvio Berlusconi - piano perfetto. 'Sì - sono disponibile' : niente larghe intese - si torna a votare e poi... : Ora tutto torna. 'niente governo di larghe intese, se ci sarà lo stallo si deve tornare subito al voto'. Silvio Berlusconi lo ha ribadito anche oggi, in un forum organizzato dall' Ansa su Facebook, ...

Signora canta "Menomale che Silvio c'è"/ Video fan di Berlusconi diventa virale : ecco perché piange : Signora canta "Menomale che Silvio c'è": il Video della fan di Berlusconi spopola in rete. ecco perché si commuove. Ma non è l'unica "trashata" di una campagna elettorale da ricordare...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:51:00 GMT)

Silvio Berlusconi ospite di Italia 18 stasera alle 21 su Sky TG24 - : Il leader di Forza Italia è il quinto protagonista del programma di approfondimento politico di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale. LO SPECIALE ELEZIONI 2018

Silvio Berlusconi annuncia la manifestazione unitaria del centrodestra : "Si farà a Roma l'1 marzo" : La manifestazione unitaria del centrodestra in vista del voto del 4 marzo si farà. Ad annunciarlo è Silvio Berlusconi nel corso del Forum live Ansa-Facebook. "Sì la faremo e sarà a Roma giovedì prossimo alle 18", ha detto il Cav.Sul post voto, Berlusconi ha le idee chiare: niente larghe intese. "Noi - ha sottolineato - non siamo la Germania, i partiti in campo hanno visioni e principi differenti e noi leader ...

Mara Carfagna : 'Sparare fango su Silvio Berlusconi ha portato male a tutti' : 'Ma quale resurrezione, è una parola sbagliata. Il centrodestra di Silvio Berlusconi ha vinto tutte le prove elettorali di questi ultimi anni con la sola eccezione delle Europee che diedero il 40% a ...

Silvio Berlusconi - il vento da nord che fa trionfare il centrodestra : l'analisi dell'esperto sulla regione rossa : A sei giorni dalla data del voto, l'avanzata del centrodestra è lanciata inesorabile verso la soglia fatidica della maggioranza al Senato e alla Camera. Già gli ultimi sondaggi pubblicati prima della ...

Cristina Rosello - l'avvocato di Berlusconi a Libero : 'Ho difeso Silvio dalla Lario - ora lo farò in politica' : ... più facile che si destreggi tra asset patrimoniali, incarichi istituzionali, attività di mentoring al femminile, e ora anche la politica. Rossello vive da 30 anni a Milano e qui è candidata alla ...

Silvio Berlusconi - il retroscena clamoroso : offre una poltrona a Emmo Bonino e così frega tutti : A Silvio Berlusconi l'apporto di Emma Bonino nel prossimo Parlamento servirà eccome, ma il rischio è far saltare il banco del centrodestra prima ancora del 4 marzo, come avvertito senza mezzi termini ...

Silvio Berlusconi - il retroscena da Barbara D'Urso : l'incontro con Paolo Gentiloni : Si sono incrociati dietro le quinte a Domenica Live su Canale 5 Silvio Berlusconi e Paolo Gentiloni , entrambi ospiti di Barbara D'Urso . I due leader del centrodestra e del centrosinistra, rivela il ...

Silvio Berlusconi umilia Travaglio : 'Ogni mattina leggo il...'. E il direttore ha un travaso di bile : C'è spazio anche per Marco Travaglio nelle due ore abbondanti di comizio di Silvio Berlusconi al Teatro Manzoni di Milano. Tra un annuncio di programma e una bastonata ai 5 Stelle , il Cavaliere si ...