Sicilia | Musumeci | in arrivo 66 mln euro per nove dighe

Sicilia : Musumeci riceve Presidente Cga : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto a Palazzo d’Orleans, in visita di cortesia, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, Rosanna De Nictolis. Nel corso del cordiale incontro, che si è protratto per oltre un’ora – e al quale erano presenti anche il Presidente aggiunto del Cga, Ermanno De Francisco, e il consigliere della Sezione consultiva, ...

Sicilia : Giunta Musumeci impugna legge statale di bilancio : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) – La Giunta regionale Siciliana ha impugnato, con atto formale, la legge di bilancio dello Stato per il 2018, nella parte in cui introduce oneri finanziari a carico della Regione Siciliana e delle ex Province regionali. “In particolare – spiega l’assessore all’Economia, Gaetano Armao – si contesta la legittimità costituzionale nella parte che impone una riduzione della spesa anche ...

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Musumeci? In 100 giorni solo chiacchiere : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - "Musumeci ha vinto le elezioni ma mi chiedo fino a quando giocherà con la Sicilia dando la colpa di tutto a chi ha governato prima? Le chiacchiere, quando si vince, stanno a zero, il Governo dovrebbe lavorare e risolvere i problemi, rilanciare la nostra terra e creare

Sicilia : Musumeci - ripristinare organo controllo su enti locali : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - "Esiste una necessità che ormai non è più rinviabile: la riproposizione di un organo di controllo sugli atti degli enti locali in Sicilia. Una garanzia, innanzi tutto per gli amministratori, oltre che per il buon andamento della pa". Lo ha detto il presidente della Reg

Sicilia : Musumeci - prevista proroga contratto per Italcementi : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "Abbiamo già predisposto una delibera, che sarà discussa nella prossima giunta, per consentire ai dipartimenti regionali Finanze e credito e Sviluppo rurale di prorogare il contratto di concessione della cava utilizzata a Carini dalla Italcementi. Contemporaneamente il

Sicilia : M5S - Sgarbi ha superato ogni limite - Musumeci ritiri la delega : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "La questione è tutta politica. Vittorio Sgarbi ricopre un ruolo istituzionale in Sicilia e ha superato ogni limite. La dialettica politica è una cosa, gli insulti coordinati e continuativi altro. Fino a che punto deve spingersi prima che il presidente della Regione in

Sicilia : Fava - Sgarbi? Musumeci gli ritiri la delega o si dimetta : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Il presidente Musumeci decida: o ritira la delega all'assessore Sgarbi oppure, se non è libero di farlo, si dimetta lui". Così il deputato regionale Claudio Fava dopo le ultime "gravi e volgari" affermazioni postate da Sgarbi sui social nei confronti di Cecilia Strada

Sicilia : Musumeci - 5 mld di fondi da spendere nei prossimi cinque anni : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) – “Con il ministro De Vincenti abbiamo concordato una cabina di regia che si occupi esclusivamente di monitorare e accelerare la spesa in Sicilia. Entro i prossimi cinque anni avremo da spendere cinque miliardi: è un’occasione che una terra povera come la nostra non può lasciarsi sfuggire”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci al termine di un incontro, a Roma, con ...

Sicilia : Musumeci - bene commissione Antimafia - ora via libera a codice etico : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Esprimo soddisfazione per il voto unanime dell’Aula al disegno di legge Fava che, fra l’altro, attribuisce alla commissione regionale Antimafia maggiori competenze di indagine, pur nei limiti della giurisprudenza costituzionale. Sarebbe bello se l’Assemblea regionale

Sicilia : Musumeci incontra De Vincenti - nasce cabina di regia per spesa (2) : (AdnKronos) - "C'è grande collaborazione con il presidente Musumeci - ha sottolineato il ministro De Vincenti - Abbiamo condiviso l'esigenza di accelerare sui lavori in corso avviati con il Patto Sicilia, di una messa a fuoco migliore sulle priorità chiave per la Regione e abbiamo concordato per un'

Sicilia : Musumeci incontra De Vincenti - nasce cabina di regia per spesa : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Una cabina di regia che si occuperà di accelerare la spesa in Sicilia. Ad annunciarlo sono stati il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti al termine di un incontro svoltosi questa mattina a Roma