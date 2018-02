Serie A Verona | parzialmente in gruppo Buchel e Heurtaux

Serie A Verona - a parte Buchel e Heurtaux : Verona - Dopo la vittoria di misura sul Torino, il Verona ha ripreso gli allenamenti. A gli ordini di mister Fabio Pecchia, la rosa è stata divisa in due gruppi: lavoro defaticante tra campo e ...

Serie A : vincono Fiorentina - Verona - Samp e Lazio : Roma, 25 feb. , askanews, vincono Fiorentina, Verona, Sampdoria e Lazio negli incontri pomeridiani della ventisettesima giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina batte il Chievo 1-0, il Verona ...

Serie A - 26^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Sassuolo-Lazio 0-3 - Verona e SPAL per la salvezza : Quattro partite nel pomeriggio per la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Lazio ha sconfitto il Sassuolo a domicilio per 3-0 ed è così risalita in terza posizione: superata l’Inter in attesa del big match di questa sera tra Roma e Milan. Doppietta di Milinkovic-Savic (al 7′ stupendo calcio a giro dal limite dell’area di rigore su invito di Felipe Anderson, al 47′ incornata nel cuore dell’area di rigore su ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Contro il Verona per dimenticare il derby» : Torino - "Togliere gli aspetti negativi delle partite precedenti e pensare alla prossima come fosse una finale" . Il Torino di Mazzarri punta l'obiettivo Verona cercando di dimenticare il ko nel derby ...

Serie A Verona - Pecchia : «Sento la fiducia e penso solo al Torino» : Verona - Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico dell'Hellas Verona Fabio Pecchia ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico ha fatto il punto sulla lotta salvezza, ...

Serie A Verona - Vukovic si presenta : «Sono qui per la salvezza» : Verona - " Segnare all'esordio è stato fantastico, ma non mi basta". Jagos Vukovic , nuovo difensore del Verona , si è presentato così in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi. " La situazione qui ...

Serie A Verona - operazione in vista per Zaccagni : Verona - operazione in vista per Mattia Zaccagni . Lo ha annunciato il Verona , comunicato che, "a causa del persistere dell'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro" , il ...

Video/ Lazio-Verona (2-0) : highlights e gol della partita. Parla Inzaghi (Serie A 25^ giornata) : Video Lazio Verona (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico e che ha visto i biancocelesti tornare a vincere in campionato.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 09:09:00 GMT)

Serie A Lazio-Verona 2-0 - il tabellino : ROMA - La Lazio si aggiudica il posticipo di campionato contro il Verona. Dopo una prima frazione di gioco chiusa a reti inviolate, Immobile chiude la pratica in 5' della ripresa, sbloccando al 10' e ...