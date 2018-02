Serie A | anticipi | posticipi e recuperi Juventus-Atalanta il 14 marzo | il derby di Roma

Calendario Serie A : ecco gli anticipi e posticipi : La Lega Calcio ha diffuso il Calendario dall'11esima giornata di ritorno. Derby Capitale il 15 aprile alle 18. Juve-Milan sabato 31 marzo di sera

Anticipi e posticipi di Serie A - ufficiali le nuove date : TORINO - La Serie A ha ufficializzato il programma degli Anticipi e posticipi dall'11ª alla 14ª giornata di ritorno della Serie A TIM 2017/2018. Ecco le date: 11ª GIORNATA RITORNO ...

Calcio - Serie A 2018 : ventiseiesima giornata. Bologna ed Inter si impongono in casa negli anticipi : ventiseiesima giornata per il campionato di Serie A di Calcio: si sono disputati oggi, come di consueto al sabato, i primi due anticipi. Nel pomeriggio il Bologna si è imposto in casa per 2-0 con il Genoa. Gran partita per la squadra di Donadoni che, nonostante le varie assenze, è riuscita a dominare l’incontro. Si sblocca Mattia Destro sul finale di primo tempo: la punta rossoblu riesce a tornare al gol dopo tante giornate di astinenza. A ...

Speciale Fantacalcio : il commento ai voti dei tre anticipi di Serie A : Speciale Fantacalcio 2018: il commento online ai voti dati da Fantagazzetta, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. I tre anticipi ai raggi X

Calcio - Serie A 2018 : Roma corsara ad Udine - scavalcata l’Inter al terzo posto. I risultati degli anticipi : Negli anticipi della 25a giornata di Serie A la Roma vince ad Udine per 0-2, grazie alle reti di Under al 70′ e Perotti al 90′, e si porta a quota 50 in classifica. Partita difficile per i giallorossi, che subiscono la squadra di Oddo nel primo tempo, ma a metà ripresa riescono a passare e poi amministrano, pur rimanendo con il punteggio in bilico fino alla fine della contesa. I giallorossi si issano al terzo posto: continua il ...

Serie B - gli anticipi e i posticipi dalla 9ª alla 12ª giornata di ritorno : MILANO - Sono stati resi noti dalla Lega di Serie B gli anticipi e posticipi dalla nona alla dodicesima giornata di ritorno. CALENDARIO Serie B 9ª giornata di ritorno Sabato 10 Marzo 2018 Ore 18.

Calendario Serie A oggi - sabato 10 febbraio - : programma - orari e tv degli anticipi. Come vederli in Diretta Streaming : programma E orariO sabato 10 febbraio 24giornata Serie A 2017-2018 Stadio Paolo Mazza, ore 15.00: SPAL-Milan , Diretta tv su Sky Calcio 1 e Premium Sport, Stadio Ezio Scida, ore 18.00: Crotone-...