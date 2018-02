Selfie su Instagram in crociera | 95kg di cocaina nei bagagli

gqitalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Si sono dichiarate colpevoli di contrabbando diMelina Roberge, 23 anni e Andre Tamine, 64, due cittadine canadesi arrestate a Sydney in Australia, riferisce il Daily Telegraph. Una connazionale, la ex pornostar 29enne Isabelle Lagace, era già stata condannata lo scorso novembre. Secondo le autorità australiane formavano un trio apparentemente in vacanza con 4 valigie contenenti 95 chili diper un valore di 16,5 milioni di dollari, trasportate a bordo della Sea Princess attraccata a Sydney il 28 agosto 2016. Secondo gli inquirenti, al loro arrivo in Australia i cani antidroga hanno fiutato lache sarebbe stata poi rinvenuta nelle cabine delle donne. Come altri passeggeri, avevano scattato e postatodelle loro tappe nel corso dellaintorno al mondo di 51 giorni iniziata nel Regno Unito che ha attraversato l’Atlantico e il Pacifico passando ...