Se no logo vuol dire fiducia Così è cambiata la nostra spesa

La Francia vuole il carcere per l'islamo logo Tariq Ramadan : Prima erano arrivate le pesanti accuse da parte di due donne, inclusa la scrittrice femminista Henda Ayari, che sostenevano di essere state stuprate da Tariq Ramadan nel 2009 e nel 2012. Poi, due giorni fa il fermo preventivo in Francia . Ora la procura parigina ha chiesto l'incriminazione e la detenzione provvisoria per l'islamogo svizzero, discendente del fondatore dei Fratelli musulmani egiziani, Hasan al-Banna. Ramadan è ora atteso ...

Merkel in pieno logo ramento - metà dei tedeschi non la vuole più : Perfino Handelsblatt, il giornale vicino alle imprese, ha titolato la scorsa settimana "L'economia prende le distanze da Merkel ". Ma è di diverse settimane fa un affresco della Welt su "la donna di ...

Merkel in pieno logoramento - metà dei tedeschi vuole le dimissioni subito : Se non è il potere a logorare, certo lo è l'attendismo. I tedeschi stanno perdendo la pazienza con Angela Merkel, ancora a caccia dell'accordo per formare un nuovo Governo. Secondo un sondaggio dell'istituto Yougov per conto dell'agenzia di stampa tedesca Dpa ormai quasi una persona su due (il 47%) vorrebbe che la cancelliera e leader della Cdu lasciasse il suo posto prima della fine del 2021. Solo il 36% vuole vederla in carica ...