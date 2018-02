SCUOLE CHIUSE PER MALTEMPO | COMUNE DI NAPOLI OGGI 28 FEBBRAIO Neve e ghiaccio | per Miur

Maltempo a Roma - Gene-Raggi : “SCUOLE CHIUSE - quale è il problema? Di Maio ci è andato poco e guardate che carriera” : “Comunque ci tengo a dire che di tutta la neve ricevuta ’sti giorni a Roma ne abbiamo restituita la metà. Ho qui la copia del bonifico. Certo, a parte due o tre furbetti che se so’ voluti tenè la neve per far un pupazzo e li abbiamo espulsi…” così Gene Gnocchi nei panni di Virginia Raggi nella copertina satirica di DiMartedì (La7) “Noi famo tutto bene ma niente, ce continuano ad attaccare ingiustamente. Anche oggi scuole ...

Nevicata a Napoli, scuole chiuse anche mercoledì Il traffico aereo a Capodichino riparte dopo la cancellazione di diversi voli di primo mattino. Migliora anche la circolazione dei treni. Confermata la chiusura delle scuole anche mercoledì.

Allerta Meteo Burian : Mercoledì 28 Febbraio SCUOLE CHIUSE a Napoli - Bari - Cuneo - Rimini - Riccione - Potenza - Matera e molti altri Comuni [ELENCO LIVE] : E' Allerta maltempo, neve e temperature glaciali: il Burian sta imperversando in'Italia: l'ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari, nevica anche al Centro/Sud. L'aria fredda di origine artica che ha raggiunto l'Italia in questi giorni, continuerà a determinare condizioni di maltempo di stampo prettamente invernale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento

Maltempo : SCUOLE CHIUSE a Bari per domani 28 Febbraio : Viste le condizioni meteo in peggioramento per le prossime ore, il sindaco di Bari, con apposita ordinanza, ha disposto per domani, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili-nido. Lo rende noto il Comune di Bari.

Maltempo - niente SCUOLE CHIUSE a Olbia : domani 28 Febbraio si torna a scuola : scuole aperte domani a Olbia eccezion fatta per quelle della frazione collinare di Berchideddu. Lo ha stabilito il sindaco Settimo Nizzi con una ordinanza firmata in serata. Nel frattempo il primo cittadino fa un bilancio della giornata caratterizzata dall'abbondante nevicata della notte. "Subito dopo aver ricevuto il bollettino meteo che annunciava la neve per oggi, abbiamo deciso di adottare diverse misure precauzionali –

Maltempo : SCUOLE CHIUSE a Frosinone domani 28 Febbraio : Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, considerati i dati raccolti dal centro operativo della Protezione civile del Comune, attivo già da venerdì scorso, ha deciso di chiudere, a scopo precauzionale, tutte le scuole del capoluogo anche per la giornata di mercoledì 28 Febbraio. Intanto,con il termometro già in calo, Acea Ato 5 ribadisce l'invito a proteggere i contatori per evitare possibili guasti per il gelo.

Maltempo Campania : domani 28 Febbraio SCUOLE CHIUSE nell'area flegrea stop anche a mercati : Il perdurare di temperature anomale e conseguenti seri problemi alla circolazione veicolare, soprattutto nelle prime ore del giorno, per la formazione di lastre di ghiaccio sulle strade, ha indotto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia a chiudere le scuole anche per domani, mercoledì. Nel contempo, per gli stessi motivi, ha sospeso per domani lo svolgersi delle tre fiere settimanali, a Monterusciello, al Rione Toiano e nel centro storico.

Maltempo - gelate dopo la neve : domani 28 Febbraio SCUOLE CHIUSE nel Casertano : Le gelate attese dopo le abbondanti nevicate e il calo delle temperature hanno spinto molti sindaci del Casertano a chiudere le scuole anche per domani. Un fronte quasi compatto quello dei sindaci, dopo che in questi due giorni di emergenza c'era stata molta confusione, con ordinanze emesse quasi all'orario di apertura delle scuole. Era accaduto proprio a Caserta, dove ieri mattina il sindaco Carlo Marino aveva deciso di chiudere le

Neve a Napoli e Bari : SCUOLE CHIUSE e trasporti in tilt. Gelo anche in Toscana - Marche e Sardegna : scuole chiuse a Napoli, anche mercoledì 28. La nevicata abbondante di stamattina ha fatto cambiare idea al sindaco Luigi de Magistris. Per le condizioni meteo «improvvisamente peggiorate contrariamente alle previsioni diramate lunedì in sede di Comitato Operativo Viabilità in Prefettura», l'amministrazione comunale di Napoli, inoltre, con una nota...

Maltempo - a Ladispoli niente SCUOLE CHIUSE : domani 28 Febbraio si torna in classe : Riprendono regolarmente domani le attività nelle scuole di ogni ordine e grado a Ladispoli. Lo rende noto l'Amministrazione comunale. Le condizioni meteo consentono questa decisione.

Maltempo Campania : SCUOLE CHIUSE in alcuni comuni del Vesuviano anche domani 28 Febbraio : Resteranno chiuse anche domani, mercoledì 28 Febbraio, le scuole di ogni ordine e grado in alcuni comuni del Vesuviano colpiti nelle scorse ore dalle precipitazioni nevose. In queste ore i sindaci con apposita ordinanza stanno informando la popolazione. "Viste le straordinarie precipitazioni di questa mattina non previste dai bollettini ufficiali e in virtù di quanto diramato stamane dalla Protezione Civile sulle possibili condizioni meteo

Maltempo : a Paliano SCUOLE CHIUSE anche domani 28 Febbraio : Scuole chiuse anche domani a Paliano, in provincia di Frosinone. Lo ha comunicato il sindaco Domenico Alfieri, che ha firmato una nuova ordinanza in considerazione delle previsioni meteo che parlano ancora di calo delle temperature rigide che provocheranno gelo dunque rischi per automobilisti e pedoni. Per questi motivi il primo cittadino ha stabilito la chiusura di tutti i plessi Scolastici del territorio comunale anche per la giornata di

Neve e gelo : le SCUOLE di tutto il Forlivese chiuse anche mercoledì : Studenti a casa anche mercoledì. Lo ha disposto il sindaco Davide Drei, 'visto il rischio di ghiaccio sulle strade per la previsione di temperature notturne a - 8 gradi'. Comunica inoltre il primo

Maltempo : a Rimini SCUOLE CHIUSE anche domani 28 Febbraio : scuole di ogni ordine e grado chiuse anche domani a Rimini causa il Maltempo. E' quanto è stato deciso dall'Unità di intervento che sta monitorando l'evoluzione della situazione meteo dell'area riminese, viste le temperature abbondantemente sotto lo zero (previsione -4 gradi nelle zone di pianura,.fino a – 12 nelle restanti zone) e, con rischi per la viabilità specialmente nelle ore notturne, dove persiste