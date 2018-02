Scuole chiuse domani | Comune di Firenze Maltempo e allerta neve in Toscana | lezioni

Maltempo : domani 1° Marzo Scuole chiuse a Matera : A causa del Maltempo, domani, per il secondo giorno consecutivo, le scuole a Matera resteranno chiuse. Lo ha disposto il sindaco, Raffaello De Ruggieri. In un comunicato e’ specificato che la decisione e’ stata presa “in seguito all’allerta meteo diramato in data odierna dal Dipartimento della Protezione civile che prevede ‘dalla serata di oggi mercoledi’ 28 febbraio 2018 e per le successive 6-12 ore, deboli ...

Maltempo : domani Scuole chiuse a Napoli : ANSA, - Napoli, 28 FEB - chiuse anche domani, primo marzo, a Napoli tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado compresi gli asili nido. Lo dispone un'ordinanza del sindaco Luigi de ...

Allerta meteo Campania : Scuole chiuse a Napoli domani 1° Marzo : chiuse anche domani 1 Marzo a Napoli tutte le scuole pubbliche e private. Lo dispone un’ordinanza del sindaco Luigi de Magistris in seguito ad un nuova comunicazione di Allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale e che annuncia un’anomalia termica negativa. Le previsioni dalle 20 di oggi fino alle 10 di domani indicano “precipitazioni prevalentemente nevose, localmente anche a quote di pianura”. L'articolo ...

Maltempo - allerta in Liguria : domani 1° Marzo Scuole chiuse a Genova - Savona e nella maggior parte dei Comuni : “La Regione Liguria è in contatto con tutti i sindaci che attraverso i Coc faranno le loro valutazioni ma la maggior parte delle scuole della regione resterà chiusa, anche per evitare il disagio e la pericolosità di muoversi con un manto stradale difficile. L’appello ai cittadini è pertanto quello di limitare gli spostamenti il più possibile”. Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, parlando dell’allerta ...

Maltempo Toscana : Scuole chiuse anche a Pisa - Pistoia e Siena e in molti Comuni per domani 1° Marzo : Oltre a Firenze, Prato, Livorno e Carrara, scuole chiuse anche a Pistoia, Pisa, Arezzo, Massa e Siena domani a causa dell’allerta arancione per neve in Toscana. chiuse le scuole poi in altri Comuni delle province. Nel Fiorentino Impruneta, “di concerto con gli altri Comuni del Chianti e dell’area fiorentina, informa che domani le scuole” rimarranno chiuse. Così anche a Bagno a Ripoli. Nel Senese scuole chiuse a ...

Maltempo - il Comune di Viterbo : Scuole chiuse domani 1° Marzo : “Il sindaco di Viterbo Leonardo Michelini con un’ordinanza ha disposto ‘la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali’ per domani”. Lo riferisce una nota del Comune di Viterbo. Alla base della decisione – si legge nell’ordinanza – “il bollettino di vigilanza meterologica per il Lazio” che prevede “precipitazioni a prevalente carattere nevoso ...

Maltempo Bologna : Scuole chiuse in diversi Comuni domani e dopodomani - 1 e 2 Marzo : A causa delle abbondanti nevicate previste per domani, molti Comuni delle zone montane dell’area metropolitana di Bologna hanno deciso di chiudere le scuole per i prossimi due giorni: giovedì 1 e venerdì 2 Marzo. Questi i Comuni che hanno emesso l’ordinanza: Camugnano; Castel d’Aiano; Castel di Casio; Castiglione dei Pepoli; Gaggio Montano; Grizzana Morandi; Lizzano in Belvedere; Loiano; Marzabotto; Monghidoro; Monterenzio; ...

Maltempo Toscana : Scuole chiuse a Poggio a Caiano - Rignano - Bagno a Ripoli e Impruneta domani 1° Marzo : I Comuni di Rignano sull’Arno, Bagno a Ripoli e Impruneta hanno ritenuto opportuno, in via esclusivamente precauzionale, di disporre la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, per la giornata di giovedì 1° Marzo a causa dell’allerta per neve. Anche a Poggio a Caiano (Prato) tutti gli asili e le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani, giovedì 1 Marzo. Lo ha deciso il Comune, a causa dell’allarme ...

Maltempo Firenze : Scuole chiuse a Rignano - Bagno a Ripoli e Impruneta domani 1° Marzo : I Comuni di Rignano sull’Arno, Bagno a Ripoli e Impruneta hanno ritenuto opportuno, in via esclusivamente precauzionale, di disporre la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, per la giornata di giovedì 1° Marzo a causa dell’allerta per neve. L'articolo Maltempo Firenze: scuole chiuse a Rignano, Bagno a Ripoli e Impruneta domani 1° Marzo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Scuole chiuse a Genova domani 1° Marzo : Il sindaco di Genova Marco Bucci, sentito il parere del centro operativo di protezione civile del Comune, ha deciso di tenere le scuole chiuse domani 1° Marzo a causa dell’allerta arancione per neve. Stessa decisione è stata presa nella maggior parte dei comuni liguri. Oltre a Genova, l’allerta arancione interessa anche le province di Savona e La Spezia, mentre e’ rossa in quella di Imperia. L'articolo Maltempo: scuole chiuse a ...

Allerta meteo Toscana : Scuole chiuse nei Comuni del Valdarno e della Valdisieve per domani 1° Marzo : scuole chiuse domani, giovedì 1 Marzo, nei 6 Comuni dell’Unione Valdarno Valdisieve (Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo). La decisione è stata presa a seguito dell’Allerta meteo codice arancione per rischio neve emessa dalla Regione Toscana dalle 24 di domani, giovedì 1 Marzo, fino alle 23.59 della stessa giornata. Ad aggiungersi alla neve, anche codice giallo per vento e ghiaccio a partire già da oggi. A ...

Allerta Meteo Veneto : niente Scuole chiuse domani 1° Marzo a Verona - pronte le squadre di protezione civile : domani, giovedì 1° Marzo, le scuole nel comune di Verona non saranno chiuse, in quanto le previsioni Meteo indicano nevischio nella mattinata, seguito da deboli nevicate nel pomeriggio: lo si è deciso in Prefettura nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza sull’emergenza freddo. Maggiori criticità potrebbero verificarsi per l’immediata formazione di ghiaccio dovuta alle basse temperature. Anche le squadre della ...