Scoperti dei polimeri capaci di accumulare 10 000 volte la carica di una batteria al litio

Maxi evasione con il business dei rottami ferrosi. Scoperti 60 evasori totali e denunciate 2 persone : Chieti - La Guardia di Finanza teatina ha scovato oltre 7 milioni di euro di ricavi non dichiarati ed altri 600 mila euro di IVA non dichiarata e non versata. La frode è stata realizzata da 60 aziende, operanti in totale evasione d’imposta e pertanto qualificate come “evasori totali”, che non hanno presentato le previste dichiarazioni dei redditi ai fini Imposte Dirette, Irap ed Iva, negli anni fra il 2011 ed il 2014. E’ questo il ...