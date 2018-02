Scomparso nel nulla dopo essere uscito in auto | ritrovato morto

Studente Scomparso - ricerche nel Garda : ANSA, - TRENTO, 27 FEB - Proseguono nelle acque del lago di Garda le ricerche di Marco Boni, lo Studente sedicenne scomparso il 16 febbraio da Riva. Questa mattina, nelle acque del Garda trentino ...

Ragazzo di 15 anni Scomparso nel nulla : appello della famiglia : I familiari chiedono aiuto. Un Ragazzo di 15 anni di Lariano, in provincia di Roma, è scomparso nel nulla. Si chiama Davide Vincenzotti, e sabato 17 febbraio era uscito per andare a scuola a...

Scomparso nel pomeriggio - ritrovato morto in un canale : Appartiene ad un uomo di 83 anni di cui non si avevano notizie dal pomeriggio, il corpo senza vita ritrovato nella notte di domenica 11 febbraio , in località Ponte Argentaia, nei pressi di Civitella ...

Pensionato Scomparso nell'Agrigentino - continuano le ricerche : continuano le ricerche di Giuseppe Alaimo, 61 anni, di Racalmuto, Pensionato, la cui scomparsa ea stata denunciata il 19 gennaio scorso ai Carabinieri da parte dei familiari. Immediato l'avvio delle ...

Mistero nel Pacifico : traghetto con 50 persone a bordo Scomparso : Mistero nel Pacifico dove da più di una settimana si sono perse le tracce di un traghetto con 50 persone a bordo che viaggiava nelle isole Kiribati, e le ricerche sono in corso. Il MV Butiraoi, un catamarano di legno di 17,5 metri, era partito il 18 gennaio dall’isola di Nonouti diretto a Betio Tarawa, sempre nelle Kiribati, un viaggio di 260 chilometri che doveva durare due giorni. Le autorità della Nuova Zelanda, che sono state chiamate ...

Idraulico veneto Scomparso - il jihadista di Como ha fatto da interprete nel rapimento : Idraulico veneto scomparso, il jihadista di Como ha fatto da interprete nel rapimento Di Fabrizio Pozzobon non si sa più nulla dal 2016 quando scomparì in Siria. Adesso spunta il 23enne egiziano ricercato all’estero: sarebbe stato “utilizzato da interprete nelle conversazioni” tra l’italiano e i suoi “rapitori”. Continua a leggere L'articolo Idraulico veneto scomparso, il jihadista di Como ha fatto da ...

Giuseppe Alaimo è Scomparso nel nulla : Giuseppe Alaimo, 62 anni, pensionato, è scomparso nel nulla da diversi giorni ormai. scomparso nel nulla a Racalmuto I carabinieri di Racalmuto hanno raccolto la denuncia lo scorso venerdì e da...

Il saluto di Antonella Clerici al suo Labrador Scomparso : «Eri come un figlio» : «Ciao Oliver grazie di tutto. Sei stato uno straordinario compagno di vita. Con te ho condiviso tutto. Hai avuto una vita meravigliosa e per me sei stato il mio primo figlio». E’ il post più doloroso, quello con cui Antonella Clerici saluta il suo Oliver, il Labrador Retriever morto dopo 15 anni di vita insieme a lei. . «Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu», scrive la conduttrice ...

Volo Malaysia Airlines Scomparso nel 2014 - partono nuove ricerche - : Il governo di Kuala Lumpur ha approvato l'avvio di perlustrazioni per cercare i rottami del Volo MH370, che fece perdere le sue tracce con 239 persone a bordo

Malesia : riprendono le ricerche del volo MH370 Scomparso nel 2014 : Riprenderanno il mese prossimo le ricerche del Boeing 777 della Malaysia Airlines scomparso l’8 marzo 2014 sulla rotta Kuala Lumpur-Pechino: le nuove ricerche del volo MH370 verranno condotte dalla società privata Ocean Infinity, ingaggiata dal governo della Malaysia con un contratto “no find, no fee” (niente pagamento se non si trova nulla). Dal 7 febbraio verrà setacciata un’area di 25.000 chilometri quadrati che ...

Sottomarino argentino Scomparso : sonar rileva un segnale nell’Atlantico meridionale : La Marina argentina ha reso noto che il sonar di una delle navi alla ricerca del Sottomarino argentino, scomparso il 15 novembre con 44 membri dell’equipaggio a bordo, ha rilevato un segnale nell’Atlantico meridionale. Il Sottomarino russo senza equipaggio a controllo remoto Panther Plus è stato inviato nel punto d’origine del segnale, mentre la nave di ricerca oceanografica statunitense Atlantis prosegue l’esplorazione ...

Sottomarino argentino Scomparso nell’Atlantico : ecco gli ultimi aggiornamenti sull’ARA San Juan - il comunicato della Marina : E’ ormai trascorso un mese dalla sparizione del Sottomarino ARA San Juan, disperso dal 15 novembre 2017 con a bordo 44 membri dell’equipaggio: la Marina argentina ha comunicato che non si registrano ancora tracce dei resti dell’imbarcazione. I familiari dei 44 Marinai hanno organizzato una marcia di protesta: si tratta di un gruppo di parenti che non si rassegna alle sorte dei familiari, e al fatto che la vicenda del ...

Addio alla vedova Fico - nel nome del marito Scomparso ha regalato a Torino un museo internazionale : Si è spenta la notte scorsa, dopo una breve malattia, Ines Sacco Fico, vedova del pittore piemontese Ettore Fico, scomparso nel 2004, anima e ispiratrice del museo Ettore Fico, voluto e realizzato in ...

Trovato morto l'ex calciatore Scomparso - il suo corpo sciolto nell'acido era all'interno di un'auto : L'angoscia della famiglia La Rosa, esattamente un mese dopo, si è trasformata nella certezza di una tragedia che acquistava concretezza di giorno in giorno. Andrea La Rosa, 35 anni, ex calciatore di ...