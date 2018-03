Scompare a 16 anni | le ultime immagini a Chi l' ha Visto? | L' uomo nel

Trento - esce dal liceo classico e Scompare : il mistero dello studente di 16 anni. Lo cercano anche con i droni : Ancora nessuna notizia dalle montagne dell'Alto Garda di Marco Boni, lo studente di 16 anni di Tione , Trento, scomparso da venerdì scorso. Il ragazzo, uscito dal liceo classico Maffei di Riva, aveva ...

Riva del Garda : Marco - 16 anni - esce da scuola e Scompare nel nulla : Riva del Garda: Da venerdì pomeriggio non si hanno più notizie di Marco Boni, sedicenne di Tione (provincia di Trento). Il ragazzo, che frequenta il liceo Maffei a Riva del Garda, al termine delle lezioni, aveva intenzione di andare o in palestra o a fare una passeggiata lungo il sentiero della Pinza, sulla Rocchetta, la vicina montagna. Poi sarebbe dovuto rincasare con la mamma. Ma non si è mai presentato all'appuntamento. Non vedendolo ...

Addio a Mark Salling - l’attore di «Glee» Scompare a 35 anni : C’era un tempo in cui Mark Salling aveva tutto quello che un ragazzo di vent’anni potesse desiderare. Una bel lavoro, una bella rendita e una bella casa. Fortune che era riuscito a costruire mattoncino dopo mattoncino grazie a Noah Puckerman, il personaggio che aveva interpretato in Glee per sette anni e che oggi, alla notizia della sua morte a soli 35 anni, i fan piangono come un amico fraterno. La notizia della sua scomparsa fa ...

Ecco come cambierà la popolazione globale nei prossimi anni : l’Europa dell’est sta letteralmente Scomparendo [DATI] : Si prevede che la popolazione globale crescerà fino a 10 miliardi di persone entro il 2050, con la popolazione africana che raddoppierà in quel periodo e 5 dei 6 continenti abitati del mondo che cresceranno significativamente. Ma questa crescita tralascerà l’Europa orientale. La regione, infatti, sta riducendosi rapidamente. Secondo le Nazioni Unite i 10 Paesi che si stanno riducendo più velocemente sulla Terra si trovano in Europa orientale. Il ...