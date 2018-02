Scandalo in Siria | aiuti umanitari in cambio di prestazioni sessuali

Scandalo ONU IN SIRIA - “SESSO IN CAMBIO DI AIUTI”/ Operatori ong coinvolti : “funzionari ‘compravano’ spose” : SIRIA, nuovo SCANDALO ong: "donne abusate sessualmente in CAMBIO di cibo e aiuti umanitari". Operatori Onu e di altre ong coinvolti nell'inchiesta-denuncia della Bbc: "spose vendute"(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:35:00 GMT)

Scandalo Onu : in Siria operatori scambiavano cibo e aiuti in cambio di sesso : Donne Siriane abusate da operatori dell'Onu e di altre ong che scambiavano cibo e altri aiuti con "favori sessuali". Lo rivela in un'intervista alla Bbc la cooperante Danielle Spencer. Un fenomeno così diffuso, racconta, che molte donne Siriane ormai si rifiutano di andare presso i centri di distribuzione degli aiuti perché temono di essere 'ricattate'. E' questa la nuova rivelazione che fa tremare il mondo della cooperazione ...