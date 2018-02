Samsung Pay arriva in Italia | gli smartphone Galaxy abilitati

Ufficiale Samsung Pay in Italia : download APK - funzionamento - banche e circuiti aderenti : Prende ufficialmente il via l'avventura di Samsung Pay in Italia, anche se ancora sotto forma di beta. Il servizio, come ormai saprete, mette a disposizione la possibilità di effettuare pagamenti in assoluta comodità, avvicinando semplicemente il proprio smartphone Samsung al POS, ed autenticando la transazione inserendo l'apposito PIN, oppure lasciandosi scansionare la retina o l'impronta digitale (a seconda del modello in possesso). In tal ...

Samsung Pay disponibile in anteprima in Italia : ecco come provarlo : Samsung Pay è disponibile in anteprima in Italia sugli smartphone Galaxy compatibili: per provare il nuovo sistema di pagamento del produttore è sufficiente registrarsi scaricando l'applicazione dal Google Play Store. L'articolo Samsung Pay disponibile in anteprima in Italia: ecco come provarlo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Vicinissimo Samsung Pay in Italia : attivazione ormai alle porte : Sempre più vicina all'Italia l'uscita Samsung Pay, o per meglio dire la sua attivazione. Era il lontano 2015 quando il servizio per i pagamenti digitali concepito dal brand asiatico venne presentato al pubblico, a margine dell'evento che consegnò al mondo la linea dei Galaxy S6, che ha restituito lustro e prestigio al produttore, fino a quel momento rimasto un po' in penombra (il Galaxy S5 poco aveva convinto, c'era bisogno di uno scossone, che ...

Quando sarà attivo Samsung Pay su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e come funzionerà? : I proprietari di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge sono più che mai interessati a Samsung Pay in questi giorni, soprattutto dopo che l'aggiornamento di gennaio a disposizione per i device no brand ha introdotto l'app dedicata al servizio di pagamento sul loro telefono, anche se non ancora attivo. Quando il sistema di funzionamento si potrà utilizzare e come funzionerà? A dire la verità Samsung Pay avrebbe dovuto già essere disponibile in Italia. In ...

Patch di gennaio 2018 e Samsung Pay per Samsung Galaxy S7 e S7 edge in Italia : Samsung Galaxy S7 e S7 edge stanno ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento software che porta le Patch di sicurezza di gennaio 2018 e la compatibilità con Samsung Pay, oltre ai consueti bugfix e miglioramenti vari. Il sistema di pagamento sarà presto disponibile anche in Italia. L'articolo Patch di gennaio 2018 e Samsung Pay per Samsung Galaxy S7 e S7 edge in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sta arrivando in Italia Samsung Pay : stato servizio al 26 gennaio - cos’è e come funziona : Ci sono importanti novità sul fronte Samsung Pay qui in Italia oggi 26 gennaio, perché l'aggiornamento di gennaio segnalato in queste ore dagli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 no brand (abbiamo dedicato un articolo specifico alla notizia) affermano che la patch porti con sé proprio l'app attesa da diversi mesi nel nostro Paese. Si tratta a conti fatti dell'alternativa proposta dal produttore coreano a Apple Pay, anche se occorrono ...

Samsung Pay 2.8.18 introduce una UI rinnovata. Ma non è ancora il momento di parlare di sbarco in Italia : Dopo un periodo di silenzio Samsung trova il modo di riportare in auge Pay, il servizio dedicato ai pagamenti tramite smartphone. L’opportunità arriva […] L'articolo Samsung Pay 2.8.18 introduce una UI rinnovata. Ma non è ancora il momento di parlare di sbarco in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.