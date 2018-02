Samsung Galaxy J8 2018 spunta su GeekBench | nuova linfa alla fascia media?

Samsung Pay arriva in Italia : gli smartphone Galaxy abilitati : Il servizio di pagamento in mobilità Samsung Pay presto arriverà anche in Italia: ecco la prima lista degli smartphone Galaxy che saranno abilitati ad utilizzarlo.Per chi non lo sapesse ancora Samsung Pay è il nuovo sistema di pagamento sviluppato dall’azienda coreana che sfrutta il chipset NFC degli smartphone Galaxy e permette di comprare quello che volete nei negozi sostituendo di fatto la vostra carta di credito o di debito.E’ un ...

Samsung Galaxy S9 : impressioni di utilizzo dopo 24 ore (video) : Abbiamo provato Samsung Galaxy S9 per 24 ore, scopri le nostre prime impressioni sul nuovo smartphone della casa coreana, nonché il dispositivo più atteso del Mobile World Congress 2018. L'articolo Samsung Galaxy S9: impressioni di utilizzo dopo 24 ore (video) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J8 (2018) e LG G710 “Judy” potrebbero arrivare entro qualche mese : Il presunto Samsung Galaxy J8 (2018) passa da GeekBench mostrando alcune possibili specifiche tecniche, mentre il solito @evleaks sostiene che il prossimo top di gamma di LG, nome in codice "Judy", avrà come numero di modello "LG G710". L'articolo Samsung Galaxy J8 (2018) e LG G710 “Judy” potrebbero arrivare entro qualche mese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A8 aggiornamento firmware disponibile con patch febbraio 2018 : Galaxy A8 SM-A530F sta ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento firmware da parte di Samsung: ecco i dettagli e su come scaricarlo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A8 SM-A530F NO Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, che da poche ore è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Più nello specifico si tratta del firmware seriale A530FXXU2ARB6 datato internamente dall’azienda coreana ...

Samsung Galaxy S9 si riprende lo scettro di miglior display del mercato : Secondo i test eseguiti da displayMate Technologies i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, appena annunciati al MWC 2018, montano i migliori display mai utilizzati su uno smartphone: diamo un'occhiata ai tanti pregi scovati dal team di esperti. L'articolo Samsung Galaxy S9 si riprende lo scettro di miglior display del mercato è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Disponibile il nuovo Odin 3.13.1 sul Samsung Galaxy S7 : primo aggiornamento in ottica Oreo : Siamo arrivati a fine febbraio e, ad oggi, è del tutto impossibile stabilire con certezza quando sarà avviata la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S7 o in alternativa di un Galaxy S7 Edge. La questione è piuttosto complessa, ma il fatto stesso che anche in Italia sia partito il rollout del pacchetto software in questione per il Samsung Galaxy S8 rappresenta senza ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : ecco quanto sono più piccole le loro cornici rispetto ai predecessori : Frontalmente i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus possono contare su cornici leggermente ridotte rispetto a quelle presenti nei Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: ecco quanto sono più piccole le loro cornici rispetto ai predecessori è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potranno contare sui Mophie Juice Pack : I nuovi Mophie Juice Pack per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sono pronti ad esordire sul mercato, così da garantire sicurezza e autonomia aggiuntiva L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potranno contare sui Mophie Juice Pack è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Screenshot Samsung Galaxy S9 come catturare la schermata : come si scatta uno Screenshot su Samsung Galaxy S9 ? La guida tratta dal manuale italiano Pdf Samsung Galaxy S9 che vi insegnerà a catturare schermate in pochi passi e velocemente.

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ottengono Android 8.0 Oreo in Italia : Ha inizio oggi il rollout di Android 8.0 Oreo per i dispositivi Italiani Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus via OTA su tutto il paese, la distribuzione è già in corso e molti utenti hanno già ottenuto l’aggiornamento sul proprio dispositivo, mentre gli altri potranno ricevere la notifica di rilevato aggiornamento entro qualche giorno.Si tratta di un aggiornamento importante e corposo, il download pesa circa 1406 MB ed introduce una ...

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sono più resistenti dei loro predecessori : Con i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus il produttore ha apportato alcune modifiche per garantire una maggiore durabilità rispetto ai modelli precedenti L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sono più resistenti dei loro predecessori è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Incredibile aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus oggi 28 febbraio in Italia : link download - tutti i dettagli : Incredibile ma vero, il Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in aggiornamento ad Oreo in Italia oggi 28 febbraio. Gli ex top di gamma stanno ricevendo proprio Android 8.0 entro i nostri confini in queste prime ore di questo ultimo giorno di febbraio. Il rilascio è di certo inaspettato dopo che gli ultimi rumor condivisi ieri, avrebbero voluto l'avvio del roll-out nel mese di marzo ma la svolta odierna è decisamente un contrordine che commentiamo con ...

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus si aggiornano ad Android 8.0 Oreo in Italia : Dopo qualche peripezia, alla fine è arrivato: oggi è partito il roll out dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per i Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus Italiani e open market tramite OTA. L'articolo Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus si aggiornano ad Android 8.0 Oreo in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il Galaxy S9 mostra come Samsung non sia più il leader del mercato : Mi sarei aspettato di più da una delle più grandi società del mondo. Non solo i nuovi smartphone Galaxy hanno quasi lo stesso aspetto dei loro predecessori, ma offrono anche le stesse funzionalità. A ...