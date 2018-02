Salvini | le critiche della CEI non mi sfiorano

Elezioni 2018/ Salvini - “critiche Cei non mi sfiorano”. Di Maio - lista ministri M5s via mail a Mattarella : Elezioni 2018: Di Maio presenta la lista dei ministri M5s a Mattarella via mail. Salvini, "non mi sfiorano critiche della Cei sul Vangelo". Ultime notizie su Pd, Centrodestra e M5s.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:02:00 GMT)