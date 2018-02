Salvini : Il rosario? Sempre con me. Dalla Lega solo buonsenso : "Di Maio è simpatico, può presentare la lista dei ministri che vuole a caso ma tutti i numeri dicono che vincerà il centrodestra. Si metta l'anima in pace". Matteo Salvini, ospite a Matrix condotto da Nicola Porro su Canale 5 e in onda stasera, smonta così i sogni del candidato premier grillino. Il leader della Lega si dice sicuro del "progetto concreto" del suo partito.Ritornando sui fatti di Macerata, ...

Elezioni : Tosi - Salvini disgustoso con rosario e Vangelo : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Ciò che ha fatto ieri Matteo Salvini lascia attoniti: è disgustoso che un politico, per puro tornaconto elettorale, sfrutti il rosario e il sacro Vangelo”. Lo dichiara in una nota Flavio Tosi, portavoce di Noi con l’Italia. “Fin da quando cominci a far politica ti insegnano che la fede religiosa non va strumentalizzata, ed è questo il principio basilare che ci impone ad esempio di non ...

Salvini col rosario “giura” da premier foto La svolta mistica - dal «dio Po» al Vangelo : Alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale della Lega grande assente il governatore uscente Roberto Maroni. Problemi con le transenne, ferito un volontario

Matteo Salvini - i due segnali sul palco della svolta radicale : impugna un rosario e indossa la cravatta : Il comizio di Matteo Salvini in piazza Duomo ha rappresentato una svolta radicale per il leader leghista. L'accelerata non è stata solo politica, visto che dal palco non ha solo ribadito la sua ferma volontà di puntare a palazzo Chigi, con tanto di giuramento davanti agli italiani. Il leghista ha mostrato due segni finora poco ...

Salvini giura da premier - con il rosario in mano - : "Noi in pace - loro rabbiosi" : ' A Roma c'è un'altra piazza con gente che non la pensa come me ma a cui va il mio saluto e il rispetto. Il bello di piazza Duomo è che noi stiamo proponendo ai nostri figli un'idea di futuro, in ...

