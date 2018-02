Blastingnews

: Pozzuoli, lancio di sacchi della spazzatura contro Vincenzo De Luca #vincenzodeluca - MediasetTgcom24 : Pozzuoli, lancio di sacchi della spazzatura contro Vincenzo De Luca #vincenzodeluca - bobbydik : OTTIMO!!! - ChiaraBezzo : Sacchi di spazzatura contro Vincenzo De Luca -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Il governatore della Campania,De, mentre si trovava a Pozzuoli presso l'ospedale di Santa Maria delle Grazie per l'inaugurazione di un nuovo reparto è stato bersagliato da un lancio di sacchetti della. Gli autori della protesta sono stati un gruppo di dimostranti dei centri sociali della vicina Giugliano che hanno riempito dile autorità durante l'inaugurazione. Gli attivisti coinvolti sono circa una trentina, appartenenti al centro sociale Insurgencia. La protesta è sorta in seguito alla vicenda smascherata da Fanpage che coinvolgerebbe il figlio del governatore campano e su cui la Procura sta indagando. I manifestanti sono stati allontanati dagli agenti di polizia di Pozzuoli e Giugliano in Campania. Qualche ora prima De, durante una conferenza sui nuovi piani di smaltimento delle Ecoballe di Taverna, aveva già subito delle contestazioni. I ...