Russiagate | si indaga sugli affari di Trump prima del 2016

Russiagate - Mueller indaga ancora su Kuschner. Si stringe il cerchio intorno a Trump : Non si ferma Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sul Russiagate. Ora punta i fari su Jared Kushner, genero e fidato consigliere del presidente Trump. Ne parla la Cnn, chiarendo che l’attenzione di Mueller si focalizza sul tentativo di Kushner di assicurarsi fondi esteri (non solo russi) per la sua società di real estate. Tentativo fatto durante la fase di transizione, subito dopo l’elezione di Trump.Kushner era ...