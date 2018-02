Roma Si torna a scuola dopo la nevicata

Roma - scuole aperte. La sindaca Raggi è tornata : "Strade già liberate dal ghiaccio" : La sindaca di Roma Virginia Raggi è tornata a Roma: la sindaca è arrivata poche ore fa nella sede della protezione civile di Roma a Porta Metronia. Ieri la sindaca a...

Raggi torna a Roma : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – La sindaca di Roma Virginia Raggi, impegnata in questi giorni a Città del Messico per la conferenza del ‘C40 #Women4Climate’, ha anticipato il rientro nella Capitale, colpita in queste ore dall’emergenza maltempo, che ha causato neve e ghiaccio in città. A quanto si apprende, la sindaca, dopo il suo intervento al C40, ha deciso di rientrare a Roma, anticipando la partenza. Raggi domani mattina, ...

#MFR18 - A Roma torna la fiera dei maker. Appuntamento dal 12 al 14 ottobre - : ... Mobilità intelligente, Education e poi ancora, artigiani e nuovi mestieri, Greentech, Recycling & Upcycling, Green Building, Augmented " Realtà virtuale, Coding, Salute e benessere, Scienza e ...

Sol Gabetta torna col suo violoncello alla Filarmonica Romana : Gradito ritorno per la stagione da camera della Filarmonica Romana al Teatro Argentina giovedì 1 marzo , ore 21, per la violoncellista argentina, fra le più famose al mondo, Sol Gabetta . Artista carismatica, capace di destreggiarsi senza timore dal barocco al contemporaneo, sia come solista che in formazioni da camera, torna alla Filarmonica dopo quattro anni dal ...

Previsioni meteo Roma - temperature in picchiata poi torna la neve : Nella notte di oggi picchi di -4 gradi, -6 domani. E da giovedì potrebbero tornare i fiocchi Burian o Buran, come si chiama , e cosa può fare, il vento che sta gelando l'Italia

Bungaro torna in tour - sarà a Roma il 28 maggio : Bungaro è pronto per il tour nazionale, dopo la sua strepitosa partecipazione alla 68° edizione del Festival di Sanremo, dove insieme ad Ornella Vanoni e Pacifico, ha presentato il brano 'Imparare ad ...

Roma - Nainggolan fatica a tornare Ninja : belga in difficoltà anche come trequartista : 'Con me Nainggolan dietro la punta non ci gioca, ci arriverà nello sviluppo di una manovra'. Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro il Sassuolo dello scorso 30 dicembre, aveva ...

Roma : il 25 febbraio blocco totale del traffico - torna la domenica ecologica : A Roma il 25 febbraio torna il divieto totale della circolazione per la domenica ecologica, il provvedimento della Giunta capitolina per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. L’iniziativa che prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella Fascia Verde, nelle fasce ...

Torna a Roma La città della pizza. : All'origine di tutto c'è chiaramente, per noi e per i visitatori, il grande amore per la pizza, simbolo del made in Italy nel mondo".

NATHALIE GUETTA LASCIA DON MATTEO/ L'attrice torna a a vivere a Parigi dopo anni tra Napoli e Roma : NATHALIE GUETTA LASCIA Don MATTEO ed approda nello show di Rai1, Ballando con le stelle 2018 per scrollarsi di dosso il personaggio 'ingombrante' di Natalina.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 22:00:00 GMT)

Teo Mammucari e Thais Wiggers sono tornati insieme?/ Abbracci - sorrisi e carezze nel centro di Roma : Tra Thais Wiggers e Teo Mammucari è scoppiato nuovamente l'amore? Le foto mostrano una serenità 'sospetta' tra l'ex velina ed il conduttore de Le Iene. C'è lo zampino della figlia Julia?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:22:00 GMT)