Roma | Di Francesco torna all antico a Napoli la parola ai senatori

Roma - MONCHI E DI FRANCESCO/ Mangiante svela : "Se non si qualifica in Champions League sarà esonerato" : ROMA, Di FRANCESCO, MONCHI incontro Pallotta e fa da garante: avanti con il tecnico abruzzese. Il direttore sportivo giallorosso ha visto il patron, garantendo per l’ex Sassuolo(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Roma - l'assist di Totti a Di Francesco : Come ai vecchi tempi, Francesco Totti regala un assist a Eusebio Di Francesco. Non più con la fascia di capitano al braccio, ma con il tesserino di dirigente della Roma. E così le sue parole da ...

Roma : Di Francesco dipende dalla Champions : La panchina di Eusebio Di Francesco alla Roma non è in bilico. Ma, come scrive il Corriere dello Sport , la conferma dell'allenatore giallorosso passa dalla qualificazione alla prossima Champions League . Poi tanti big saranno messi in discussione sul mercato, a partire da Dzeko e Nainggolan.

Roma - il voltafaccia di Di Francesco : Sparate sul pianista, oppure meglio non sparare, perché nulla cambierebbe. C'è chi lo fa: tutta colpa di Di Francesco, il pianista. Uno sport molto locale, lo si è praticato - a prescindere - all'inizio del suo percorso Romano, figuriamoci ora. Eusebio, colpe ne ha. Ci mancherebbe. E' entrato in uno stato confusionale che lo porta a ...

Francesco Totti e la nevicata Romana : Roma si è svegliata imbiancata, dal Colosseo a San Pietro, e il suo «re» non si è fatto trovare impreparato. Francesco Totti racconta la nevicata sulla Capitale in compagnia di tutta la famiglia: la moglie Ilary Blasi e i tre bambini: Cristian, Chanel e Isabel. I cinque hanno tirato fuori dagli armadi giacche da montagna, guanti e scarponi e sono usciti in giardino. Come non giocare a palle di ...

Nainggolan perde un dente/ Video Roma Milan - gomitata Kessié : Di Francesco - “gli girava la testa” : Nainggolan perde un dente in Roma-Milan: Video. Incisivo cade dopo gomitata di Kessié. Eusebio Di Francesco: “gli girava la testa”. Le ultime notizie sull'insolito "infortunio"...(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:11:00 GMT)

Roma - Pallotta è una furia ma Di Francesco non rischia : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Di Francesco:"Credo che i ragazzi mi seguano ancora"

Roma - Di Francesco : "Sconfitta preoccupante" : Il tecnico dopo il k.o. con il Milan: "E' un campanello d'allarme, quando serve manca la personalità"