Robot al posto dei lavoratori per i jeans | la svolta di Levi Strauss

Nintendo Labo : su Amazon USA il Kit Robot è al primo posto tra i prodotti più venduti : Poco tempo fa Nintendo ha presentato la nuova esperienza pensata per Switch, Nintendo Labo. Di cosa si tratta? Ebbene, si tratta della nuova linea di esperienze interattive basate sul gioco e sulla scoperta. Insieme alla console ibrida, i kit di Nintendo Labo offriranno tutto ciò che serve per costruire divertenti forme di cartone che, combinate con la tecnologia di Switch, trasformano le vostre idee in realtà.Il progetto risulta interessante e ...