Robbie Williams | «Soffro di un disturbo mentale | sono stato spesso vicino alla morte»

Robbie Williams non canterà mai più “Angels” durante i suoi concerti : Sì, lo sappiamo, questa notizia è un colpo al cuore per tutti i fan (e non) di Robbie Williams. L’ex Take That ha dichiarato che non canterà mai più in concerto una delle sue canzoni più conosciute e amate: “Angels”. [arc id=”fe2fa410-e613-11e5-bffd-a4badb20dab5″] Il motivo è solo uno: cantare questo pezzo per lui è diventato emotivamente troppo forte e insostenibile. Moltissime persone, quando arriva il turno di ...