ROBBIE WILLIAMS E LA DEPRESSIONE Ho una malattia nella testa che mi vuole

ROBBIE WILLIAMS shock : ‘Ho una malattia nella testa che vuole uccidermi’ : Il famoso rotocalco inflese, il Sun, ha intervistato Robbie Williams e il cantante, 44enne, ha aperto il suo cuore al giornale e si è raccontato in maniera estremamente sincera, vuotando completamente il sacco relativamente ai suoi problemi di salute, sia psichica che non. LEGGI: Robbie Williams, ritorno sexy grazie alla dieta vegana Robbie ha raccontato di essere in pensiero per sé e per la sua vita ogni volta che viene lasciato solo e di ...

