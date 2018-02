RISULTATI COPPA ITALIA Diretta gol live score | all' Olimpico si va ai tempi supplementari!

RISULTATI COPPA ITALIA / Diretta gol live score : in campo all'Olimpico! La Juventus è già in finale : RISULTATI COPPA ITALIA: Diretta gol live score delle partite di ritorno delle semifinali. La Juventus è la prima finalista grazie alla vittoria sull'Atalanta, in serata si gioca Lazio Milan(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 20:18:00 GMT)

RISULTATI COPPA Italia : Juventus Atalanta 1-0 - bianconeri in finale FOTO : La Juventus batte l'Atalanta 1-0 ed è la prima finalista della Coppa Italia 2017-18. All'andata i bianconeri avevano vinto 1-0 con un gol di Higuain e l'errore di Gomez dal dischetto IL GOL Juventus-...

RISULTATI COPPA Italia/ Diretta gol live score : la Juventus è la prima finalista! Attesa per Lazio Milan : Risultati Coppa Italia: Diretta gol live score delle partite di ritorno delle semifinali. La Juventus è la prima finalista grazie alla vittoria sull'Atalanta, in serata si gioca Lazio Milan(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:11:00 GMT)

RISULTATI COPPA ITALIA / Diretta gol live score semifinali : a Torino neve e occasioni - mancano i gol : RISULTATI COPPA ITALIA: Diretta gol live score delle partite di ritorno delle semifinali. Si giocano oggi Juventus-Atalanta e Lazio-Milan (28 febbraio).(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:10:00 GMT)

RISULTATI COPPA ITALIA / Diretta gol live score : il tabù rossonero da sfatare (ritorno semifinali) : RISULTATI COPPA ITALIA: Diretta gol live score delle partite di ritorno delle semifinali. Si giocano oggi Juventus-Atalanta e Lazio-Milan (28 febbraio).(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:15:00 GMT)

RISULTATI COPPA Italia/ Diretta gol live score delle partite - ritorno semifinali - : Risultati Coppa Italia: Diretta gol live score delle partite di ritorno delle semifinali. Si giocano oggi Juventus-Atalanta e Lazio-Milan.

RISULTATI COPPA Italia/ Diretta gol live score delle partite (ritorno semifinali) : Risultati Coppa Italia: Diretta gol live score delle partite di ritorno delle semifinali. Si giocano oggi Juventus-Atalanta e Lazio-Milan (28 febbraio).(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 07:00:00 GMT)

Biathlon - Coppa Italia Tesero : i RISULTATI della sprint e dell’inseguimento : Si è disputata nel weekend la settima tappa della Coppa Italia Fiocchi di Biathlon, nello scenario di Tesero (TN). Il programma di gare prevedeva la sprint nella giornata di sabato e il successivo inseguimento nella prova disputata ieri: diverse le assenze nelle categorie giovani e juniores, dal momento che gli azzurri saranno impegnati da oggi nei Campionati Mondiali Giovanili di Otepaa (Estonia). Dominio dell’intero podio della categoria ...

Biathlon - Coppa Italia Bionaz : i RISULTATI della mass start e della sprint : La Coppa Italia Fiocchi 2017/18 ha fatto tappa a Bionaz con il programma del weekend che prevedeva nella giornata di sabato la prima mass start stagionale. Alla prima gara di Coppa Italia per loro quest’anno essendo fermo il circuito di Ibu Cup, si impongono Ginevra Rocchia (Entraque) e Saverio Zini (Esercito) nella categoria junior/senior. Al femminile il podio risulta completato dall’alpina di Champorcher Samuela Comola al secondo ...

Biathlon - Coppa Italia Valdidentro : i RISULTATI della sprint e dell’inseguimento : Si è disputata nel weekend la tappa valtellinese della Coppa Italia Fiocchi a Valdidentro, con il programma che prevedeva la sprint e l’inseguimento. Nella mattinata di sabato è andata in scena la quarta sprint stagionale, con qualche raffica di vento fa da cornice sulla pista Viola del Centro di Valdidentro. Grazie alla vittoria con un doppio 0, Martina Vigna (Entraque) accorcia di qualche punto il distacco dalla leader di categoria ...

Coppa Davis 2018 : i RISULTATI di sabato 3 febbraio. Francia e Spagna in vantaggio - Kazakistan e Stati Uniti ai quarti di finale : La seconda giornata degli ottavi di finale di Coppa Davis 2018 è andata in archivio. Andiamo a raccontarvi cosa ha riservato questo day-2 nei match di doppio in programma. Detto del successo degli azzurri di Corrado Barazzutti contro il Giappone a Morioka, possono sorridere sia la Francia che la Spagna, reduci da un venerdì più complicato del previsto. Alla Halle Olympique di Alberville il duo transalpino composto dagli esperti Nicola Mahut e ...

Coppa Davis 2018 : i RISULTATI degli ottavi di finale - 2 febbraio - . Francia-Olanda 1-1 - Belgio vicino ai quarti di finale : Venendo alla cronaca, a Morioka , Giappone, , tra i padroni di casa nipponici e l'Italia si è sull'1-1. Due confronti arrivati al quinto set che hanno sorriso ai due numeri 1 delle rispettive ...

Coppa Davis 2018 : i RISULTATI degli ottavi di finale (2 febbraio). Francia-Olanda 1-1 - Belgio vicino ai quarti di finale : Prima giornata di ottavi di finale nella Coppa Davis 2018 ed è tempo di riepilogare quanto avvenuto negli incroci di questo turno. In generale, situazione equilibrata in buona parte delle partite in programma e day-2 che si prospetta decisivo nei match di doppio. Venendo alla cronaca, a Morioka (Giappone), tra i padroni di casa nipponici e l’Italia si è sull’1-1. Due confronti arrivati al quinto set che hanno sorriso ai due numeri ...

Coppa Davis 2018 : i RISULTATI degli ottavi di finale (2 febbraio). Francia-Olanda 1-1 - Belgio vicino ai quarti di finale : Prima giornata di ottavi di finale nella Coppa Davis 2018 ed è tempo di riepilogare quanto avvenuto negli incroci di questo turno. In generale, situazione equilibrata in buona parte delle partite in programma e day-2 che si prospetta decisivo nei match di doppio. Venendo alla cronaca, a Morioka (Giappone), tra i padroni di casa nipponici e l’Italia si è sull’1-1. Due confronti arrivati al quinto set che hanno sorriso ai due numeri ...