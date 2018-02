Rinvio per Mediaset-Vivendi Possibile l' intesa post elezioni

Inps - al via maxi-concorso : 22.000 a Roma sotto la neve. Nessun Rinvio per primo test : La correzione parte oggi e sarà in diretta streaming. Correlati [ Inps ], [ lavoro ], [ maxi concorso ], [ neve ], [ posti ], [ rinvio ]

Nessun Rinvio nonostante il gelo e il caos trasporti : in 22mila a Roma per il concorso dell'Inps : Arrivano da tutta Italia (trasporti permettendo) alla nuova Fiera di Roma per le prove psico-attitudinali per cercare di rientrare tra i primi 365 e guadagnarsi il "posto fisso". Questo è il primo dei concorsi banditi dall'Inps che dovrebbe nel complesso assumere 1.100 giovani laureati.

Juventus Atalanta Rinvio per neve/ Coppa Italia a rischio? Rimborso per la gara di Serie A : Juventus Atalanta rinvio per neve, la corsa Scudetto cambia scenario. Inevitabilmente ci sarà meno pressione per la squadra di Maurizio Sarri che stasera può andare in mini fuga a +4.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:05:00 GMT)

Bagheria - chiesto il Rinvio a giudizio per il sindaco Patrizio Cinque. Si sospese da M5s dopo avviso di garanzia : dopo la chiusura indagine a novembre la Procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio del sindaco del M5s di Bagheria Patrizio Cinque. Il primo cittadino è accusato di turbativa d’asta, falso, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto d’ufficio e omissione di atti d’ufficio. L’udienza preliminare è stata fissata per l’11 aprile. Cinque, dopo la notizia dell’apertura d’inchiesta, si era autosospeso dal Movimento 5 stelle. A settembre ...

Trent'anni di carcere per l'infermiera di Saronno e Rinvio a giudizio per il medico e amante : 30 anni come aveva chiesto l'accusa, nel processo col rito abbreviato per gli omicidi del marito Massimo Guerra e della madre, Maria Rita Clerici, di cui è...