Rinnovi mensili | anche Wind aumenta i costi mensili mantenendo invariati i bundle

Tiscali Mobile pensa ai clienti e torna ai Rinnovi mensili senza sorprese : Tiscali Mobile ritorna alla tariffazione mensile senza brutte sorprese per i suoi clienti: il cambio di rinnovo non comporterà alcun tipo di variazione di prezzo, né mensile né annuale. Per il momento si tratta del primo operatore a comportarsi in questo modo, senza incrementi mensili dell'8,6%.

Rinnovi mensili : ecco cosa cambia per TIM e come calcolare le modifiche alla propria offerta : Nel rispetto della legge 174/17 del 4 dicembre 2017, anche TIM ha comunicato la data da cui ritornerà in vigore la fatturazione mensile sulle […]

Rinnovi mensili : TIM si adeguerà a marzo - Wind Tre aspetterà fino al 5 aprile : Con una breve nota sul proprio sito ufficiale Wind Tre ha confermato il ritorno alla fatturazione ogni 30 giorni per quanto riguarda le offerte di rete fissa. Al momento non ci sono indicazioni su possibili aumenti. Anche TIM dovrebbe comunicare a breve l'intenzione di tornare alla fatturazione mensile sul mobile.