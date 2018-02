Rho 8 marzo | Giornata internazionale della Donna

Games With Gold di marzo 2018 ufficiali per Xbox : SupeRhot - Trials of the Blood Dragon e altri : Microsoft ha da poco svelato i giochi che comporranno la line up valida per il servizio dei Games With Gold per tutti gli utenti Xbox abbonati al servizio di Xbox Live Gold, ovviamente nel mese di marzo 2018. Vediamo insieme quali sono i quattro titoli e le date di disponibilità dei giochi annunciati dal Colosso di Redmond. I quattro giochi disponibili per gli utenti Xbox per la line up dei Games With Gold sono Trials of the Blood Dragon, ...