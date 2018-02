Renzi | non temo confronto con squadra M5S | la nostra è superiore

Matteo Renzi a Bersaglio mobile : "Pronto ad andare all'opposizione se il Pd non sarà il primo partito" : "Penso che quello che accadrà dopo il 5 di marzo si potrà capire con i numeri chiari, perché non è detto che non ci sia una maggioranza. Io sono profondamente convinto che il Pd sarà il primo partito, dopodiché se non succede il Pd è responsabilizzato per andare all'opposizione". Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, nel corso della puntata di 'Bersaglio mobile' che andrà in onda ...

Vaccini - LoRenzin : dal 10 marzo sanzioni a chi non li fa per motivi ideologici : Dal 10 marzo saranno sanzionati solo i genitori che si rifiutano di vaccinare i figli per motivi ideologici. Non avrà problemi, invece, chi ha avuto contrattempi di altra natura ma è deciso a vaccinare. Lo ha spiegato la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, a margine oggi a Roma della presentazione del portale della salute dell’Istituto superiore di Sanità. Dopo il 10 marzo, termine previsto per presentare le certificazioni di avvenuta ...

Elezioni - Berlusconi imita Renzi : “Dirò agli italiani che non faccio questo - non faccio quello… scusate ho perso la memoria” : “Posso inventare io una imitazione di Renzi? Allora, io dirò agli italiani che non faremo questo, non faremo quest’altro, non faremo… perbacco, scusatemi, però ho perso la memoria”. Così a “Italia 18” su Sky TG24 HD il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando l’imitazione che il segretario PD ha fatto di lui. L'articolo Elezioni, Berlusconi imita Renzi: “Dirò agli italiani che non faccio questo, non faccio ...

Elezioni - da Renzi a Berlusconi tutti contro i ministri nominati da Di Maio : “Non rispetta regole”. “Nomi sconosciuti” : “Non rispetta le regole”. “Serve solo ad avere titoli sui giornali“. “Sono nomi sconosciuti“. “È un festival del surreale“. La lista dei possibili ministri presentata da Luigi Di Maio mette d’accordo tutti gli oppositori. Dal Pd fino a Forza Italia, da Matteo Renzi a Silvio Berlusconi, tutti attaccano i nomi anticipati alla stampa dal candidato premier del Movimento 5 stelle. L’ultimo ...

Renzi : "È da licenziare". La polizia : "Semina odio Non può più insegnare" : Roma - 'Il fatto è talmente grave, per la pesantezza delle parole usate, che ho immediatamente attivato i dirigenti dell'Ufficio scolastico regionale del Piemonte per avviare tutte le verifiche del ...

Elezioni - Renzi : “Sulle banche non siamo scappati…”. E il militante contesta : “E Boschi dove l’abbiamo candidata?” : “E Boschi dove l’abbiamo candidata?”. Queste le urla di un contestatore dem, nei confronti di Renzi, nel corso di un evento elettorale del Pd al cinema Adriano, dopo che il segretario Pd aveva rivendicato che il suo partito sulle banche “non è scappato”. “L’abbiamo candidata a Bolzano proprio per evitare che tutta la polemica fosse contro di lei”, ha tagliato corto il segretario dem. L'articolo ...

Sicurezza : Renzi - lavoro fatto per comparto non può finire qui : Roma, 27 feb, (AdnKronos) – “Noi di centrosinistra siamo sempre visti come meno credibili” sul versante Sicurezza “ma la storia ci racconta che non è così” infatti “siamo stati noi a fare il più grande investimento nel comparto della Sicurezza di sempre”, questa è la differenza ” tra chi le cose le dice e chi le cosa le fa”. Lo ha detto Matteo Renzi al seminario sulla Sicurezza al Pd con i ...

Renzi : se 5S non hanno numeri per governare non chiedessero al PD : Roma – Renzi: se 5S hanno numeri per governare noi faremo opposizione Roma -Di seguito le parole di Matteo Renzi, riportate nella enews. “I Cinque... L'articolo Renzi: se 5S non hanno numeri per governare non chiedessero al PD su Roma Daily News.

Renzi a Coldiretti : non vi abbasso tasse : 15.07 "Non vengo a dirvi che vi abbasserò le tasse" ha detto Renzi a Coldiretti."Ora dobbiamo pensare di più alle famiglie, non ci sono soldi per tutti". "Vogliamo fare il pieno alle famiglie. Possiamo spendere 9 mld:li vogliamo mettere sui figli", "Faremo un gigantesco investimento su famiglie e sociale" ha aggiunto. Poi il segretario Pd ha firmato il Manifesto di Coldiretti,per la tutela dei prodotti agricoli. Una firma, definita con una ...

Renzi : non daremo numeri per governo a M5S. Berlusconi? Segue estremisti : "Ritengo Di Maio incompetente, le loro idee non mi convincono. Il Partito Democratico farà l'opposizione" spiega il segretario del Pd. E sui migranti: "Evocare le paure ogni giorno non aiuta il Paese a essere più sicuro". Minniti: davanti a rischio estremismo servono stabilità e riforme