Renzi | È da licenziare La polizia | Semina odio Non può più

Renzi presenta il programma : “Reddito di cittadinanza un incentivo a licenziare” : Un programma per «nerd» da una sessantina di pagine. Una versione sintetica da 15 pagine e «una proposta fatta di 100 piccoli passi in avanti, piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo facciamo partendo da 100 cose che abbiamo fatto». Così Matteo Renzi ha illustrato come sarà strutturato il programma del Partito Democratico in vista delle ...

Renzi : Reddito di cittadinanza? Incentivo a licenziare : Cento punti. Tanti ne conta il programma elettorale del Partito democratico che ha presentato oggi Matteo Renzi a Bologna.Cento punti per rivendicare i provvedimenti del suo governo - e di quello a guida Gentiloni - e soprattutto per fare nuove promesse. "Non partecipiamo alla competizione a chi la spara più grossa, a chi lancia la proposta più dispendiosa, a chi si inventa l'idea più mirabolante", ha assicurato l'ex ...

Renzi : «Crescita oltre il 2% Il reddito di cittadinanza? È incentivo a farsi licenziare» : Tra i punti del programma: un assegno universale per le famiglie e un sistema di welfare per chi deve prendersi cura dei figli: «C’è poi la sfida del salario minimo universale perché chi la sera porta le pizze non può guadagnare 5 euro»