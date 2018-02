Reggio Calabria | uccide il marito nel sonno con una roncola | arrestata

Terremoto nello Stretto di Messina - 3 scosse tra Taormina e Reggio Calabria : la più forte di magnitudo 3.0 [MAPPE e DATI INGV] : 1/6 ...

Burian - incredibile odissea al gelo e sulla neve per l’Intercity Reggio Calabria-Torino : Un’odissea più che un viaggio, quello che hanno dovuto subite i passeggeri a bordo dell’Intercity Ic 794 partito ieri sera dalla Calabria e diretto in Piemonte. Oltre 29 ore da Reggio Calabria a Torino Il treno ha lasciato la stazione sullo stretto in perfetto orario, alle 21.35 di ieri sera. Le nevicate della notte che hanno mandato in tilt il nodo di Roma hanno però fatto accumulare al convoglio 9 ore di ritardo: sarebbe dovuto ...

Reggio Calabria. Giovanni Politi morto nell’incendio alla Fadini di Firenze : Pomeriggio tragico nella caserma Fadini di Firenze, sede distaccata della Questura. Nella caserma di fronte alla Fortezza da Basso si

Firenze. Incendio nella caserma Fadini morto un artificiere di Reggio Calabria : Un poliziotto è morto nell’Incendio e nelle esplosioni avvenute in una sede distaccata della questura di Firenze, nella caserma Fadini in

Aeroporti Crotone e Reggio Calabria : cittadinanze ne chiedono il rilancio : Doppia manifestazione nelle città di Crotone e Reggio Calabria per chiedere il rilancio dei rispettivi Aeroporti . I partecipanti al corteo ribattezzato S-mobilitiamoci", promosso dal Comitato ...

Leonis Roma – Metextra Reggio Calabria 65-67 : BASKET – Leonis Roma – Metextra Reggio Calabria 65-67 (22-13, 16-21, 10-15, 17-18). Leonis Roma: Deshawn Sims 16 (7/13, 0/1), David Brkic 12 (4/5, 1/3), Michael brandon Deloach 11 (1/5, 1/5), Alessandro... L'articolo Leonis Roma – Metextra Reggio Calabria 65-67 su Roma Daily News.

Reggio Calabria : i Carabinieri arrestano un'infermiere che favoriva mafiosi detenuti in carcere - Calabria Reportage : Acireale Calcio" 24 febbraio 2018 Cultura • Province • Reggio Calabria • Spettacoli Reggio Calabria :A ruba i biglietti per la prevendita del cortometraggio e racconto del regista ...

'Raccontami un Castello' : a Reggio Calabria una sei giorni dedicata a spettacoli e mostre guidate : ... l'iniziativa a cura de La Biblioteca dei Ragazzi Tutto pronto per la I edizione di Raccontami un Castello nuovi percorsi di narrazione , una sei giorni dedicata a spettacoli teatrali, letture, ...

La prima Bibbia ebraica - stampata a Reggio Calabria - tornerà presto in Calabria : ... facendo in modo che questo evento possa diventare un'occasione per gli appassionati della cultura di tutto il mondo di venire in Calabria e a Reggio per scoprire ed apprezzare le bellezze e i tesori ...

Reggio Calabria - sequestro 74 kg cocaina : 7.05 Nuovo ingente sequestro di cocaina da parte del comando provinciale della Gdf di Reggio Calabria,unitamente all'ufficio antifrode dell'Agenzia delle dogane del porto di Gioia Tauro. A seguito di controlli mirati, i militari hanno rinvenuto all'interno di un container 74 kg di cocaina purissima suddivisa in 65 panetti. Una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 14 milioni di euro. Lo scorso anno, sempre a Gioia Tauro, la quantità ...

‘ndrangheta - maxi-operazione Dda di Reggio Calabria e Firenze : ventisette arresti : ‘ndrangheta, maxi-operazione Dda di Reggio Calabria e Firenze: ventisette arresti ventisette fermi su tutto il territorio nazionale su ordine della Dda reggina e sequestri per un valore di 100 milioni di euro. Quattordici provvedimenti restrittivi e altri sequestri su ordine della Dda fiorentina Continua a leggere L'articolo ‘ndrangheta, maxi-operazione Dda di Reggio Calabria e Firenze: ventisette arresti sembra essere il primo su ...

'Ndrangheta : 41 arresti tra Firenze e Reggio Calabria : Nelle prime ore del mattino i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno operato congiuntamente per effettuare un doppio blitz antimafia in Calabria e Toscana, che ha portato al fermo di 41 persone e al sequestro di più di 64 aziende sparse sul territorio nazionale, immobili e denaro per un ammontare di 100 milioni di euro. Le ordinanze di custodia cautelare sono state disposte dal gip di Firenze, su richiesta della Direzione Distrettuale ...

’Ndrangheta - sequestro 100 milioni e raffica di arresti/ Ultime notizie - blitz Dda a Firenze e Reggio Calabria : 'Ndrangheta, sequestro da 100 milioni di euro e 41 arresti: Ultime notizie sul blitz della Dda di Firenze e Reggio Calabria. Sistema e rete delle cosche su varie aziende internazionali(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 10:32:00 GMT)

A Reggio Calabria si specchiano i problemi del sud : In giro per la città calabrese durante la campagna elettorale si vedono tutti i segni della crisi che blocca metà del paese: le aziende chiudono, i giovani scappano e la disillusione cresce. Leggi