Ratzinger | 5 anni fa le storiche dimissioni | si apriva la fase del pre-conclave

"A 80 anni divento papa Ratzinger". Anthony Hopkins sarà sul set con Jonathan Price nei panni di Bergoglio : Ottanta candeline per Anthony Hopkins, attore dai mille volti pluripremiato e amato dal pubblico. "Quando ho compiuto 70 anni ho detto che stavo vivendo un giorno come un altro e che ero spesso felice. Ripeto le stesse parole dieci anni dopo pensando a un mio film e al suo titolo: Quel che resta del giorno" afferma in un'intervista al Corriere della Sera quello che per molti sarà sempre lo psichiatra cannibale Hannibal Lecter, simbolo del ...