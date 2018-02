Qualcomm | “in arrivo altri PC Windows 10 on ARM nel 2018”

surface-phone

: Qualcomm presenta la nuova famiglia di SoC Snapdragon 700, bilanciata in prestazioni e consumi Nuovo annuncio per... - arocco1992 : Qualcomm presenta la nuova famiglia di SoC Snapdragon 700, bilanciata in prestazioni e consumi Nuovo annuncio per... - KinG_InFeT : Qualcomm presenta la nuova famiglia di SoC Snapdragon 700, bilanciata in prestazioni e consumi… - AlessioCamaroto : Qualcomm presenta la nuova famiglia di SoC Snapdragon 700, bilanciata in prestazioni e consumi -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Dopo Asus NovaGO e HP Envy x2,dispositivi10 on ARM (PC, convertibili, 2-in-1) arriveranno nel corso di questo 2018. Ad annunciarlo è la stessadurante una conferenza al Mobile World Congress 2018, la quale conferma una nuova ondata di device Always Connected con a bordo i suoi processori Snpadragon 845 e Snpadragon 835. Per quanto riguarda le tempistiche di lancio, si fa riferimento al periodo “back to school” che solitamente indica la metà del terzo trimestre ovvero il mese di agosto.just teased "many more"on ARM devices "coming in time for the back to school season" of 2018 pic.twitter.com/qEvPy1BL3b — Roland Quandt (@rquandt) February 27, 2018 Non si tratta sicuramente di una notizia inaspettata dato che sia Microsoft chehanno dimostrato la propria intenzione di spingere al massimo questa ...