Psg | ora è ufficiale | ' Neymar si opera'

Clamoroso Lewandowski : cambia agente - ora è vicino al Psg : Secondo quanto riferito da Revier Sport però, Lewandowski avrebbe scelto Pini Zahavi , agente vicino al Paris Saint-Germain e proprio il club della capitale francese sembra ora la pretendente più ...

Diretta/ Psg Strasburgo streaming video e tv : precedenti e orario - quote e probabili formazioni : PSG Strasburgo, streaming video e Diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live (Ligue 1). Dalle ore 17:00 di questa sera, di scena la gara delle stelle parigine(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 14:41:00 GMT)

Psg - Emery : 'Possiamo ancora ottenere la qualificazione' : Abbiamo giocato una buona partita contro la squadra migliore al mondo e dopo aver analizzato la sfida sono convinto che possiamo vincere e qualificarci'.

Psg - Emery : 'Al ritorno vorrei ancora Rocchi - arbitro casalingo' : I miei hanno fatto bene contro la migliore squadra del mondo, e dopo aver rivisto la partita sono convinto che ci qualificheremo' .

Real Madrid-Psg 3-1 - ai francesi manca ancora esperienza e maturità : Real Madrid-PSG 3-1, ai francesi manca ancora esperienza e maturità Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid-PSG 3-1- Un 3-1 che non ammette repliche e che proietta il Real Madrid ai quarti di finale. Ai parigini, in vista del match di di ritorno servirà una vittoria con almeno due gol di scarto. Obiettivo complicato, ma non impossibile. E’ stato ...

Comanda ancora il Real Madrid : Psg piegato per 3-1. 'Manita' Liverpool. I gol : Spettacolo e gol, ben nove, nella seconda giornata d'andata degli ottavi di finale della Champions League: il Real Madrid ha piegato per 3-1, e in rimonta, il Paris Saint-Germain; il Liverpool non ha ...

Psg - ora o mai più : elimina il Real Madrid e prenditi la Champions : Chi vince questa eliminatoria molto probabilmente vola diritto in finale perché per entrambe, all'inizio della partita, vale una regola della sport: superare il grande ostacolo ti da forza, ti da ...

Real Madrid-Psg - Champions League 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv. Il programma completo : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 e Mediaset Premium, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' 14 FEBBRAIO: 20.45 ...

Real Madrid-Psg - Champions League 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Oggi mercoledì 14 febbraio si disputa Real Madrid-Psg, andata di finale degli ottavi di finale della Champions League 2018. Questa sera due delle grandi corazzate d’Europa si affronteranno nella prima parte del doppio confronto che vale l’ingresso tra le migliori otto squadre del Vecchio Continente. Al Santiago Bernabeu non si scherza più, ogni gol avrà un’importanza determinante. Lo squadrone di Zidane si aggrappa alla ...

