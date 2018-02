Psg | Neymar sarà operato nel fine settimana in Brasile

Psg - ora è ufficiale : 'Neymar si opera' : ROMA - Fine della telenovela: Neymar si opera. La comunicazione ufficiale è arrivata dallo stesso Psg: ' Al termine del protocollo inizialmente pianificato di tre giorni di cure, dopo un confronto tra ...

Il padre di Neymar sull'infortunio : "Psg sa che starà fermo 6-8 settimane" : ' Mio figlio avrebbe voluto esserci con il Real Madrid, ma non sarà possibile e ne è consapevoe anche il Psg '. Sono le parole del padre di Neymar rilasciate ad Espn Brasile e non lasciano alcuno ...

Psg - Emery : 'Neymar non si opera - contro il Real potrebbe esserci' : "Nessuna operazione in programma per Neymar, contro il Real Madrid ci potrebbe essere". Parola dell'allenatore del Paris Saint-Germain Unai Emery, che in conferenza stampa alla vigilia della partita ...

Psg : si ferma Neymar - ma é mistero! Stop di due mesi? : PSG: si ferma Neymar, ma é mistero! Stop di due mesi? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... PSG: SI ferma Neymar- Mistero Neymar. Potremmo riassumere così l’infortunio dell’attaccante brasiliano. Una distorsione alla caviglia con probabile frattura del piede. Questa la prima ipotesi, che se confermata, lascerà Neymar lontano dai campi per circa 2 ...

Psg - Neymar non ci sarà con il Real Madrid : Psg, Neymar non ci sarà con il Real Madrid L’impietoso esito degli esami alla caviglia destra di Neymar ha gettato nello sconforto tutto l’ambiente del Psg: “Distorsione alla caviglia e microfrattura al quinto metatarso”. Il club parigino non ha diffuso informazioni riguardo ai tempi di recupero ma per un problema di questo tipo è necessario […] L'articolo Psg, Neymar non ci sarà con il Real Madrid sembra essere il ...

Neymar : il Psg tenta un recupero miracoloso : L'infortunio occorso al fuoriclasse del Paris Saint Germain Neymar preoccupa e non poco i tifosi del club parigino in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid ma dall'...

