Psg | arriva l’ufficialità | Neymar sarà operato

Calciomercato Crotone - è arrivato dal Psg Diaby in prestito : Crotone - L'esterno ffesnivo classe 1999 Moussa Diaby , arriva in prestito al Crotone dal Psg: questo quanto comunicato dal club pitagorico: " Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dal ...

Psg - arriva un colpo a sorpresa per Emery : centrocampo rinforzato! : Il Psg non si placa sul mercato e continua ad acquistare calciatori per perseguire il suo unico scopo, quello di dare l’assalto alla Champions League. Ebbene, il tecnico Unai Emery ha ricevuto un altro aiutino da parte della società, un uomo che potrà dare solidità al centrocampo dei parigini. Ha infatti firmato il parametro zero Lassana Diarra, ex Real Madrid e Chelsea tra gli altri. Si tratta di un calciatore di enorme spessore ed ...

Nantes-Psg/ Video - follia dell'arbitro Chapron. Arrivano le scuse : un riflesso sbagliato : Arbitro vs difensore, il Video della follia di Tony Chapron che, atterrato da un colpo fortuito, cerca di vendicarsi con un tackle e poi espelle il responsabile, il difensore Diego Carlos(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 22:33:00 GMT)

Palermo - arriva un centrocampista dal Psg! : Dal Paris Saint-Germain al Palermo : come riporta Sky Sport , questo sembra il destino di Lorenzo Callegari , centrocampista classe '98 in scadenza di contratto a giugno col club transalpino. Seguito in passato da Genoa e Zenit San Pietroburgo , l'...