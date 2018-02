Promozioni Tre e TIM con smartphone | ecco gli ultimi colpi di coda di Febbraio

Blastingnews

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Scegliere una promozione nel campo della telefonia mobile non è mai semplice. Le offerte proposte dagli operatori telefonici non sono affatto poche e ciascuna di esse prevede diverse soglie di traffico. Come se non bastasse, gli operatori tendono a cambiarle regolarmente e, alcune volte, esse sono addirittura nascoste ed accessibili solamente per alcune fasce di clienti. Oltre alle normali tariffe telefoniche, anche quelle che prevedono la consegna di unosono spesso interessanti. Il prezzo degli, specie quelli facenti parte della fascia alta, è in costante aumento e costringe sempre più utenti ad un acquisto rateale del bene. Recentemente, sia Tre che TIM hanno proposto alcune offerte con cellulare abbinato, le quali saranno oggetto di questo articolo....