Pomeriggio5 | Barbara D' Urso contro Alessia Marcuzzi | lei risponde

Blastingnews

: 'Ci sono personaggi di altri reality che hanno detto molto di peggio ed ora sono osannati' COME LANCIA FRECCIATINE BARBARA... #Pomeriggio5 - trash_italiano : 'Ci sono personaggi di altri reality che hanno detto molto di peggio ed ora sono osannati' COME LANCIA FRECCIATINE BARBARA... #Pomeriggio5 - trash_italiano : Barbara che ripete 'sono sicura che Magnolia sia in buona fede e che le prove non ci siano, altrimenti cadrebbe tut… - iamrealsonic : RT @trash_italiano: 'Ci sono personaggi di altri reality che hanno detto molto di peggio ed ora sono osannati' COME LANCIA FRECCIATINE BAR… -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Ieri, martedì 27 febbraio, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola Dei Famosi. La conduttriceha subito chiamato l'autore coinvolto sulla questione "canna-gate" per chiarire ancora una volta la situazione. A parlare stavolta è proprio Andrea Marchi che racconta di non essere a conoscenza dell'accaduto fino al momento in cui Eva Henger è stata nominata da Francesco Monte. Spunta il "famoso" confessionale, dove la pornostar per la prima volta parla di marijuana. Come spiegato dall'autore del reality show, la decisione di non mandare in onda la clip è il fatto infrange la legge honduregna e l'accusa era così grave da non avere prove a riguardo.D'. La conduttrice napoletana chiarisce Spiegato il fatto,ritorna sul canna-gate e accusa i naufraghi eliminati di andare in altri programmi televisivi e fornire una ...