PlayStation Plus | focus solo su PS4 e niente più titoli gratuiti per PS3 e PS Vita

Bloodborne e Ratchet & Clank gratis coi giochi PlayStation Plus di marzo : che sorpresa! : Sony Interactive Entertainment ha annunciato la lista dei giochi che gli abbonati al PlayStation Plus potranno scaricare a marzo 2018. Durante tutto il mese quindi gli abbonati potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo tutti i titoli che compongono la nuova lista che questa volta è veramente molto interessante e soprattutto consente di scegliere tra molti giochi. Gli abbonati di PlayStation Plus in possesso di una PlayStation 4 possono ...

La line up PlayStation Plus di marzo 2018 sarà la migliore di sempre : Ogni fine mese, la curiosità degli utenti Sony - e, in particolare, di quelli abbonati al servizio Playstation Plus - si accende ed è rivolta principalmente alla prossima lune up che, all'inizio del mese successivo, verrà proposta per la Instant Game Collection per le varie piattaforme Playstation 4, Playstation 3 e Playstation Vita. Nel corso dei primi anni su PS4 i giochi gratis validi per chi ha effettuato la sottoscrizione al servizio hanno ...

PlayStation Plus : ecco i giochi di febbraio 2018 : Sony rivela cosa il PlayStation Plus ha in serbo per i suoi giocatori, riporta Dualshockers.Possiamo dunque vedere di seguito la nuova linea di titoli che potremo giocare per il mese di febbraio, a patto di essere membri del PS Plus: Oltre a tutto ciò vale la pena ricordare che StarBlood Arena rimarrà disponibile per tutti gli abbonati fino al 6 marzo per PS VR.Read more…

Svelati i giochi gratis del PlayStation Plus di Febbraio 2018 : Sony ha annunciato ufficialmente la lineup dei giochi gratis per gli abbonati del Playstation Plus del mese di Febbraio 2018. Dopo un inizio anno un pò scadente sembra che Sony abbia fatto un passo avanti aprendo l’anno 2018.Per questo mese infatti troviamo : • Knack (PS4) • RiME (PS4) • StarBlood Arena (PS Plus bonus – PS VR required) • Spelunker HD (PS3) • Mugen Souls Z (PS3) • Exiles End (PS Vita) • Grand Kingdom (PS Vita & ...

Effettuando l'abbonamento annuale a PlayStation Plus si ottiene gratuitamente Far Cry 4 : Forse Far Cry 4 non farà parte dei giochi gratuiti del PlayStation Plus di febbraio ma intanto c'è spazio per un'iniziativa interessante proposta da Sony e valida fino alle 11:00 del 12 febbraio.Sottoscrivendo un abbonamento annuale al PlayStation Plus si otterrà una copia della standard edition di Far Cry 4 in forma completamente gratuita. Con €59,99 vi portate a casa 12 mesi di Plus e uno degli ultimi capitoli del franchise targato ...

Dark Souls II e Far Cry 4 tra i giochi gratuiti del PlayStation Plus di febbraio? Il leak era uno "scherzo" : Pochi giorni fa vi avevamo segnalato quello che sembrava un presunto leak molto interessante riguardante i possibili giochi gratuiti del PlayStation Plus di febbraio. Il leak proponeva come pezzi da novanta della proposta Dark Souls II: Scholar of the First Sin e Far Cry 4 per PS4.Una line-up evidentemente molto interessante ma che a quanto pare non è altro che uno scherzo realizzato da un tale George Awad che ha rivelato la sua opera ...

PlayStation Plus : papabili Dark Souls 2 e Far Cry 4 per febbraio : Uno screenshot pubblicato quest'oggi su Reddit potrebbe rivelare i prossimi giochi della Instant Game Collection di febbraio.A quanto pare i giochi in questione sarebbero proprio Dark Souls 2: Scholar of the First Sin e Far Cry 4.L'autore di quest'indiscrezione afferma di lavorare per un sito greco di videogiochi e di non aver nessun interesse di diffondere notizie false. Per quanto non vi siano prove della veridicità dello screenshot in ...

Offerta limitata da non perdere per PlayStation Plus : 15 mesi di abbonamento al prezzo di 12 : Il 2018 inizia all'insegna di PlayStation Plus. Da oggi e fino alle ore 11.00 del 24 gennaio, sottoscrivere un abbonamento annuale a PlayStation Plus conviene ancora di più dato che gli utenti che sottoscriveranno durante questo periodo limitato un pass annuale a PS Plus riceveranno 3 mesi aggiuntivi.Ecco il comunicato ufficiale:15 mesi di abbonamento saranno disponibili al prezzo di un abbonamento annuale ovvero a 59.99€.Read more…

Rinnovare PlayStation Plus : come fare : Avete un abbonamento PlayStation Plus che sta per giungere al termine, ma non sapete come rinnovarlo? Il Plus di Sony ci permette di giocare il multigiocatore online. Inoltre ci permette di godere di sconti esclusivi e di scaricare e di giocare per tutta la durata dell’abbonamento a due giochi mensili. Se il vostro abbonamento sta per giungere al termine, è bene sapere come rinnovarlo. Vediamo quindi come fare. Rinnovare PlayStation ...

Ecco quali saranno i giochi di gennaio per il PlayStation Plus : Sony ha annunciato ufficialmente i giochi disponibili gratuitamente a gennaio 2018 per gli abbonati PlayStation Plus. Siete soddisfatti di questo primo mese dell'anno?Read more…

Svelati i giochi gratis del PlayStation Plus di Gennaio 2018 : Pronti per un nuovo anno?Sony ha annunciato ufficialmente la lineup dei giochi gratis per gli abbonati del Playstation Plus del mese di Gennaio 2018. Dopo il mese di dicembre un pò scadente sembra che Sony abbia fatto un passo avanti aprendo l’anno 2018.Per questo mese infatti troviamo : Tutti i giochi saranno disponibili dal 2 Gennaio Fonte Playstation L'articolo Svelati i giochi gratis del Playstation Plus di Gennaio 2018 ...

Confermati i giochi PlayStation Plus di gennaio 2018 : Batman e Deus Ex per PS4 : Dopo vari giorni di rumor e indiscrezioni, alla fine potrebbe esserci la conferma sui giochi validi per il servizio Playstation Plus che compongono la line up di gennaio 2018: il condizionale è quasi d'obbligo, poiché era inizialmente comparso un post sulla pagina ufficiale di Sony Playstation che è stato in seguito cancellato. Si sarà trattato di un errore di pubblicazione prima del previsto, ma in ogni caso di forniamo lo screenshot del ...