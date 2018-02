Perché la sinistra impazzisce quando si parla di compromesso

Perché vietare il foie gras non è di sinistra : In attesa che qualcuno individui nel plancton il nuovo proletariato, sorge un sospetto: non è che questa politica animalista deriva dall'ostilità verso cibi tipicamente appannaggio dei ricchi? Una ...

Perché il mondo della scuola punirà il Pd. Perché - a sinistra - quel popolo - può trovare le sue ragioni : La prima questione, il contratto. Sono circa dieci anni che manca all'appello il rinnovo contrattuale, con annesse retribuzioni ferme per i lavoratori della scuola. Non sono i soli, ma in questo caso stiamo parlando di una categoria che è cardine di un'infrastruttura civile tra le più importanti del nostro paese -la scuola- con retribuzioni ben al di sotto della media europea.La verità indicibile è che il valore ...

Grasso - Pd perde Perché non più sinistra : ANSA, - ROMA, 4 FEB - "Spetta ormai solo a noi tenere alti i valori della sinistra. Il Pd ha perso anche dove si e' sempre vinto, ha dilapidato un patrimonio di consenso che dal 40 per cento e' ...

Renzi-Grasso - match a distanza in Toscana. Il leader di LeU : "Pd perde Perché non è più di sinistra" : Dal palco del Puccini di Firenze il leader di Liberi e Uguali risponde al segretario del Pd. E Laura Boldrini contrattacca: "Aiuta la destra chi attua le sue...

Elezioni - Grasso : “Il Pd perde Perché ha cambiato volto. Spetta a noi tenere alti i valori di sinistra” : “È successo quello che avevamo previsto: il PD ha cambiato volto. Spetta a noi tenere alti i valori della sinistra e del centrosinistra. Altri hanno programmi diversi, si preparano per un futuro di alleanze con la destra. Noi no”. Lo scrive su twitter il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso. L'articolo Elezioni, Grasso: “Il Pd perde perché ha cambiato volto. Spetta a noi tenere alti i valori di sinistra” proviene da ...

Pietro Grasso contro Matteo Renzi : "Il Pd non è più sinistra - è il PdR. Avete capito il Perché della scissione?" : Pietro Grasso va all'attacco del Partito Democratico. Anzi, del PdR, il Partito di Renzi. Il leader di Liberi e Uguali apre la sua campagna elettorale nel teatro Santa Cecilia di Palermo e ha un obiettivo ben preciso."Il Pd perde perché non è più di sinistra. Basta col dire che si perde perché la sinistra è spaccata: il Pd ha perso anche dove si era uniti. Il problema è un altro" afferma dal palco. ...

M5s terzo dietro centrodestra e centrosinistra. Ecco Perché non potrà governare : Lo avevamo già scritto qualche giorno fa . C'è una fake news che, più di altre, ha segnato l'inizio di questa campagna elettorale. E cioè l'idea che il nemico da battere sia il Movimento 5 Stelle. Per ...

Perché mi odi? Il Pd incredulo di fronte ai rifiuti della sinistra : C’è qualcosa che ricorda la genuina sorpresa del marito manesco nelle reazioni che vengono dal Pd, dopo il no all’accordo in Lombardia da parte di Liberi e Uguali. Quel chiedersi perplessi, ma Perché mi odi? Che ti ho fatto? E anche negli appelli dei padri nobili, che sembrano più i figli disperati delle coppie divorziate male, e che fantasticano di un’armonia familiare che non c’è mai stata. Un po’ come deciso da alcuni giudici di Torino, ...

Ivano Marescotti - attore e comunista : «La sinistra non conta più. Ecco Perché scelgo il M5S» : «Il Pd è finito, la sinistra è sconfitta. C’è da scegliere tra due alternative: l’ammucchiata composta dai razzisti della Lega, dai filofascisti di Fratelli d’Italia e da quel “delinquente” di Berlusconi, e i 5 Stelle. Ecco, io voterò loro, nonostante facciano e dicano ancora tante cassate». Dice cassate, Ivano Marescotti, e ti vengono subito in mente le praterie infinite di Don Camillo e Peppone, le luci delle ...

Perché la sinistra italiana è in crisi : ... Forza Italia può rientrare dalla porta principale del Governo del Paese, Perché ha le idee e le proposte di politica interna e di politica estera in grado di rilanciare la nostra economia, il lavoro ...

Pietro Grasso - come fa lo snob di sinistra Perché non lo invitano in tv : 'Mi sono candidato in Parlamento - non a X Factor' : La mia idea di politica non è la battaglia televisiva, ma presentare la soluzione dei problemi. Se è necessario parteciperò ai confronti, ma non amo gli scontri'. Certo però qualcuno dovrà dire a ...

Perché la sinistra ha già perso le elezioni 2018 : Nei giorni scorsi, avevamo notato come pareva essere in atto un revival da Seconda Repubblica, con le coalizioni pronte alle ammucchiate e i leader propensi a mostrarsi in qualsiasi veste, pur di rosicchiare lo zero virgola all’elettorato. Ebbene, un altro segnale inequivocabile pare spingere verso una riedizione delle prime elezioni del nuovo millennio: la sinistra ha deciso di perdere. Le avvisaglie sono ormai dappertutto, e anzi, man mano che ...