Pentathlon | Coppa del Mondo Il Cairo 2018 | le quattro azzurre superano le qualificazioni!

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : i convocati dell’Italia per la seconda tappa : Dal 26 al 30 marzo si terrà la seconda tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America. Il DT Claudio Rossetto ha convocato otto atleti, cambiando completamente la formazione azzurra rispetto a quella schierata a partire da oggi in Egitto nel primo impegno stagionale. Per la gara maschile sono stati chiamati Nicola Benedetti (Avia Pervia), Daniele Colasanti (Eretum), Riccardo De Luca (Carabinieri) ...

Pentathlon - al via la Coppa del Mondo 2018 : favoriti e speranze degli azzurri in gara : Con la prima tappa di Coppa del Mondo de Il Cairo, in Egitto, prende ufficialmente il via il 2018 del Pentathlon moderno: andiamo a scoprire chi saranno i protagonisti della nuova annata e quali speranza potranno nutrire gli azzurri in gara. Partiamo dalle donne: la russa Gulnaz Gubaydullina ha raccolto diversi podi nel 2017 prima di trovare il bersaglio grosso vincendo i Mondiali proprio in Egitto, ma non va dimenticata la bielorussa Anastasiya ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La stagione 2018 del Pentathlon ricomincia da Il Cairo: si disputerà intatti in Egitto la prima tappa di Coppa del Mondo, dal 28 febbraio al 4 marzo. Tre le gare in programma: oltre alle finali, maschile e femminile, si terrà anche la staffetta mista. Tra gli uomini l’Italia schiererà Matteo Cicinelli, Lorenzo Michele, Gianluca Micozzi e Pier Paolo Petroni, mentre tra le donne al via per il nostro Paese ci saranno Claudia Cesarini, Irene ...