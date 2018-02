Pedofilo per la legge   ma innocente per la Chiesa | e don Luciano torna a fare il prete

Prenota una camera matrimoniale per lui e la figlia 14enne - l'hotel lo scambia per Pedofilo : Karl e Stephanie sapevano che il loro soggiorno nella cittadina di MacClesfield, in Inghilterra, sarebbe stato emotivamente molto intenso, in quanto il 46enne aveva Prenotato un hotel in zona per portare la figlia 14enne a incontrare la nonna malata, affetta da un cancro ai polmoni. Quello che non avrebbero mai immaginato, invece, è che il viaggio si sarebbe trasformato in un incubo e che l'uomo sarebbe stato accusato di pedofilia per ...