Pd | Berlusconi | siamo distanti | è impossibile ogni collaborazione

Berlusconi boccia le larghe intese : 'Non siamo la Germania' : "Noi non siamo la Germania, i partiti in campo hanno visioni e principi differenti e noi leader del centrodestra ci siamo obbligati con i nostri elettori a non dare vita a grandi coalizione" che in ...

Silvio Berlusconi - i documenti segretissimi che fanno godere Forza Italia : 'Ecco dove siamo arrivati' : Nella settimana pre-voto non si possono pubblicare sondaggi , ma Silvio Berlusconi se ne frega e al popolo di Forza Italia riunito al teatro Manzoni di Milano regala una anticipazione da tripudio: '...

Berlusconi dà il via libera al centrodestra in piazza. Siamo persone leali : Silvio Berlusconi continua la sua frenetica campagna elettorale, concedendosi tre interviste televisive, una radiofonica e una cartacea. Un tour de force mediatico inframmezzato da un incontro con Stefano Parisi con il quale ribadisce la necessità che la Regione Lazio torni a essere guidata dal centrodestra unito e da una apertura all'ipotesi di una manifestazione unitaria del centrodestra per la chiusura della campagna ...

Berlusconi : 'Il premier lo indichiamo noi'. Salvini : 'Gli italiani dicono che ci siamo' : Silvio Berlusconi conferma che 'il premier lo indicheremo noi' perché 'la Meloni ha una forza politica che ha il 5% dei voti totali, Salvini ha il 15%, noi siamo oltre il 18%, ci sono quasi 4 punti ...

Elezioni - Di Battista : “Grazie alla comunicazione di Renzi tutti sanno che noi versiamo ai cittadini - Berlusconi a Cosa Nostra” : “Grazie a Renzi e alla sua comunicazione oggi tutti sanno che noi versiamo ai cittadini, e Berlusconi invece a Cosa Nostra”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, in collegamento con L’aria che tira su La7 da Recanati. “Ci sono italiani che si vergognano di Berlusconi che ha pagato Cosa nostra, che alzano la testa e che non dicono signor sì davantia alla mafia” L'articolo Elezioni, Di Battista: “Grazie alla ...

Elezioni - Berlusconi : “Abbiamo già vinto - siamo al 40%”. Poi la gaffe sul candidato premier “de cuius” : “Noi del centrodestra abbiamo già vinto: i sondaggi lo dicono. E sento che sono veri dalla vicinanza e dalla simpatia degli italiani, tutti vogliono farsi i selfie con me. Non li ho sentiti mai così vicini e riguardosi nei miei confronti”. Sono le parole di Silvio Berlusconi, ospite di Tagadà, su La7. Il leader di Forza Italia prima si concede una battuta su Pier Luigi Bersani (“lui è un usato sicuro non garantito, io sono ...

Berlusconi : Salvini pirotecnico - non possiamo chiudere moschee : Roma, 9 feb. , askanews, L'Islam, come ha detto Matteo Salvini, è incompatibile con la Costituzione? 'La nostra Costituzione all'articolo 8 prevede la libertà di tutte le confessioni religiose che non ...

Renzi : Berlusconi ripetitivo su condoni. Siamo per rispetto regole. Voto a Leu rafforza Lega : Sull'immigrazione il segretario del Pd dice: "è un problema in tutto il mondo. La strategia di Minniti è giusta: bloccare le partenze, porre il tema in sede europea, e se le altre nazioni non accolgono migranti, noi Siamo per bloccare loro i fondi europei; investire in cultura per cui chi viene qui rispetta le nostre regole"

Elezioni - Berlusconi : siamo al 39/40% : 9.25 "Il Partito democratico è al 21/22%, il Movimento 5 Stelle al 27% (...).La coalizione del centrodestra è al 39/40% ed è l'unica protagonista in campo che può aspirare di arrivare al 40, speriamo al 45%". Così il leader forzista,Berlusconi, a Radio 24. La manifestazione anti inciucio organizzata dalla leader di FdI, Meloni, è dannosa: "perché facciamo credere ai nostri elettori che c'è una qualche possibilità di accordo da parte nostra col ...

Berlusconi : siamo partito unico - che usa linguaggi diversi. Meloni : italiani valuteranno assenza Fi : Il leader della Lega, Salvini, intanto intervenendo alla plenaria, a Strasburgo torna a parlare del rimpatrio dei clandestini: "visti i soldi che diamo a diversi Paesi africani da cui provengono questi clandestini, un accordo per far tornare a casa i loro concittadini lo troveremo"

Intervista a Alessandro Di Battista : 'Il mio tour nelle periferie dimenticate. La Boschi scappa - su Berlusconi siamo in un paese senza ... : Un deputato uscente senza ambizioni di posti o poltrone che da tutto alla sua causa politica, a un ideale. Non si può non notare che il suo viaggio sarà parallelo a quello di Di Maio. E che le ...

Intervista a Alessandro Di Battista : "Il mio tour nelle periferie dimenticate. La Boschi scappa - su Berlusconi siamo in un paese senza memoria" : Alessandro Di Battista risponde al telefono: "Sono sulla Cassia bis, qui ogni due macchine che incrociamo una ci suona il clacson e ci saluta". Il suo camper punta Direzione Viterbo, dove parte il "Futuro in programma tour", che lo porterà per un mese a girare per l'Italia a spiegare i progetti del Movimento 5 stelle che vuole farsi forza di governo. A suo modo, nelle piazze, su piccoli e grandi palchi, a contatto con la gente. Sulla ...

Beppe Grillo - nuovo simbolo M5s/ Elezioni 2018 : "siamo puri - niente alleanze". Berlusconi - "grillini incapaci" : Beppe Grillo e Luigi Di Maio presentano nuovo simbolo M5s con Davide Casaleggio:Elezioni 2018, "mai alleanze, vinciamo noi". Programma, liste e nuovo "Blog delle Stelle"