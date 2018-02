Pd | appello Renzi a ' voto utile | se voti LeU eleggi la destra'

Pd - l'appello dei musulmani a votare il partito di Matteo Renzi per avere lo ius soli : E quel è questa 'occasione politica che Allah mette a disposizione'? Il voto per 'consolidarli sul territorio', ovvero per l'approvazione dello ius soli . Ergo, il voto per il Pd , che è la forza ...

appello all'unità contro il voto di ripicca. Renzi e Gentiloni a Roma nell'unico appuntamento elettorale insieme : "Questo disagio sociale non produce autunni caldi, ma egoismi, nazionalismi e se producesse la destra estrema, non sarebbe la prima volta, come ci insegna la storia...". Paolo Gentiloni parla dal palco del cinema Adriano di Roma, dove il Pd consuma la sua prima e ultima iniziativa di campagna elettorale unitaria. Presenti da Matteo Renzi, al premier appunto, i ministri Pier Carlo Padoan, Maurizio Martina, Marianna Madia e anche il candidato ...

Elezioni - l’appello di Renzi è un’ammissione : “Turatevi il naso e votate Pd. In molti casi candidati ottimi” : Cita il celebre invito di Indro Montanelli, quello lanciato alla vigilia delle politiche 1976 in chiave anticomunista. Ma rilanciandolo ammette implicitamente che nel suo partito c’è più di qualche problema. È un mezzo passo falso l’invito al voto lanciato da Matteo Renzi nel mezzo di un’intervista al Mattino. In pieno scandalo rifiuti, con l’indagine della procura napoletana che incrocia l’inchiesta giornalistica ...

Da Renzi appello ai cattolici : 'cdx non è moderato - mai accordi con gli estremisti. Pd garanzia di stabilità' : Il segretario Pd si rivolge a coloro che non hanno gradito biotestamento e legge sui diritti civili. Poi parla di Gentiloni: 'il premier lo decide il Quirinale ma lui ha molte chances' dice -

Elezioni Politiche 2018 - Renzi - l'appello ai cattolici : 'Il centrodestra non è moderato' : 'Abbiamo avuto punti di discussione con una parte importante del mondo cattolico su temi come le unioni civili o sul biotestamento - ha evidenziato - ma noi siamo quelli della legge 'dopo di noi' per ...

Renzi - appello ai cattolici : il centrodestra non è moderato : «È una discussione che probabilmente vedrà una frattura almeno con una parte del mondo cattolico italiano. Ma da Roma oggi voglio

Elezioni - Renzi imita Berlusconi e fa appello ai cattolici : “Il centrodestra è guidato dalla Lega” : Matteo Renzi, dal palco dell’Auditorium a Roma, evita di parlare dell’inchiesta di Napoli per la quale Roberto De Luca si è dimesso, ma si appella ai cattolici: “Attenzione che il centrodestra non è guidato dai moderati, ma degli alleati di Marine Le Pen“. Il Segretario dem, attacca la Lega di Matto Salvini sulla vicenda dei rimborsi elettorali e sui “soldi investiti in Tanzania” e come per i 5 Stelle, usa un ...

Renzi - appello ai cattolici 'Il centrodestra non è moderato' : 'Abbiamo avuto punti di discussione con una parte importante del mondo cattolico su temi come le unioni civili o sul biotestamento, ma noi siamo quelli della legge 'dopo di noi' per il mondo dell'...

Renzi e l’appello ai “13 milioni del popolo del Sì”. La sua idea per tornare ad essere il primo partito : “Vorrei che quei 13 milioni che hanno votato per il sì al referendum, sentissero la sfida delle elezioni come importante. Se davvero il 4 marzo ci fosse una situazione di impasse non basterà dire che un anno e mezzo fa avevamo ragione. Spero che quanti hanno votato sì al referendum ci diano un aiuto importante e se questo accadrà il Pd sarà il primo partito e allora sarà più facile dare una speranza ai nostri figli”. Lo dice il ...

Elezioni : Renzi - appello a popolo Sì - ci dia mano e Pd sarà primo : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – “Se il 4 marzo davvero ci troveremo in una situazione di empasse, non basterà dire ‘un anno fa avevamo ragione'” sul Sì al referendum costituzionale, “non basterà e allora chi si è impegnato per il Sì ci dia una mano. Se questo meccanismo scatterà, allora il Pd potrà essere il primo partito”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Matteo risponde’. “Faccio un appello al popolo ...

#MeetMillenials - Matteo Renzi risponde all'appello di Skuola.net : L'8 febbraio alle 16.30 anche lui sarà in diretta streaming sulla Skuola Tv - e in contemporanea in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del portale - per rispondere alle curiosità dei 'nuovi ...

Elezioni - Renzi sbertuccia Di Maio : “appello alle altre forze politiche? Ma de che…” e sugli impresentabili contrattacca : Renzi al teatro Eliseo a Roma davanti ai candidati del Partito Democratico crede alla rimonta: “I giornalisti non hanno letto la legge elettorale e continuano a mostrare solo le sfide nei collegi, ma questa legge tiene tutto aperto. Non pensate al 5 marzo – sprona il segretario dem i propri candidati – se noi recuperiamo due, tre punti percentuali, noi rendiamo contenibili il 60% dei collegi oggi aperti e recuperiamo i 5 Stelle ...