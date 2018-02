Pasquale Tridico | scelto da Di Maio al Lavoro | Via il Jobs act | possibile ritorno

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2018)è l'uomo indicato da Luigi Dicome titolare del Ministero del Welfare e deldi un Governo M5S. Calabrese, 42 anni, è professore associato di Politica economica a RomaTre. In un'intervista alla Stampa delinea le linee guida del suo progetto di azione: via ilact, ridurre la flessibilità nel mondo dele valutare ildell'articolo 18; via gradualmente la Legge Fornero, in pensione si va con 41 anni di contributi a prescindere dall'età.Capitolo, cambiare rotta rispetto alla precarizzazione causata dalAct e valutare la reintroduzione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, mentre interventi sul cuneo fiscale devono essere selettivi."È urgente invertire le politiche di estrema flessibilizzazione del mercato delapprofondite di recente dal decreto Poletti sui contratti a tempo ...